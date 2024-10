video suggerito

Brutto infortunio per Zapata nel finale di Inter-Torino: esce in lacrime col ginocchio immobilizzato Duvan Zapata esce dal terreno di gioco del Meazza in lacrime per l'infortunio rimediato nel finale di Inter-Torino, si tema la rottura del legamento crociato. L'attaccante granata ha avuto un problema al ginocchio ed è stato accompagnato fuori in barella accompagnato dagli applausi del popolo nerazzurro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Duvan Zapata esce dal terreno di gioco del Meazza in lacrime per l'infortunio rimediato nel finale di Inter-Torino. L'attaccante granata ha avuto un problema al ginocchio in un preciso momento della partita. Si teme la rottura del legamento crociato. L'attaccante colombiano, in maniera generosa, ha cercato di allungare palla fino alla linea di fondo rincorso da Acerbi. L'ex Atalanta fa una brusca sterzata ma nel tentativo di riprendere palla il ginocchio di Zapata fa una strana torsione e il giocatore rimane a terra. Immediatamente i compagni di squadra e l'arbitro Marcenaro chiamano l'intervento dei sanitari.

Zapata esce in barella accompagnato dagli applausi bellissimi di tutto il tifo nerazzurro. Secondo quanto raccontato poco dopo dall'inviato di DAZN il colombiano era in lacrime col ginocchio immobilizzato. Da capire cosa sia realmente accaduto al colombiano che si è speso moltissimo nel corso dei novanta minuti senza risparmiarsi mai nonostante un Torino rimasto in dieci uomini sin dal minuto 20 della partita. L'ex Atalanta è stato anche l'autore del gol che ha riaperto la partita poco prima della fine dei primi 45 minuti dopo la doppietta lampo di Thuram.

Il momento in cui il ginocchio di Zapata subisce una torsione.

Un brutta tegola per il Torino che rischia di perdere il suo perno offensivo, il suo leader, l'attaccante che ha il compito di rilanciare le ambizioni dei granata di Vanoli che nonostante l'uomo in meno contro l'Inter sono riusciti ad uscire a testa alta da San Siro. Zapata si è subito fermato dopo aver sentito quel fastidio al ginocchio rannicchiandosi immediatamente sul prato del Meazza. Acerbi è stato il primo ad avvicinarsi a lui dopo aver sentito il fischio dell'arbitro Marcenaro che di fatto ha fermato il gioco per consentire ai sanitari di entrare in campo.

La dinamica dell'infortunio di Zapata nel finale di Inter-Torino

Quasi tutti i giocatori del Torino, ma anche dell'Inter, capiscono che quello di Zapata non era un infortunio banale. Ricci parla con i compagni di squadra preoccupato cercando di capire cosa sia realmente successo. Lo stesso ha fatto Calhanoglu che si è avvicinato subito al giocatore chiedendogli come si sentisse. È stata necessaria la barella. La sensazione è che si tratti di un grave infortunio. Zapata appoggia il piede e in quel momento poi gli va in tensione il ginocchio. La dinamica non sembra far presagire a nulla di buono.