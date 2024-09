video suggerito

Balotelli è disoccupato, non c’è nessuna offerta per lui: “Mi piacerebbe restare in Italia” Dopo l’esperienza in Turchia Balotelli è ancora svincolato e ha tempo fino a dicembre per trovare una nuova squadra. Intanto continua la preparazione da solo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mario Balotelli non smette di sperare in un suo ritorno in campo, neanche a 34 anni. L'attaccante non pensa neanche lontanamente al suo ritiro dalle scene e continua ad allenarsi da solo: in questa stagione non ha ancora trovato una squadra con la quale rimettersi in gioco e ha ancora qualche mese di tempo per poter essere tesserato da un nuovo club e riprendere il filo della sua carriera.

La voglia di tornare a giocare è tanta, questa volta restando in Italia. L'estero non è più una meta che lo affascina, anche se di recente ha avuto contatti con una società indiana, e la sua priorità è quella di trovare una squadra italiana che possa rilanciarlo dopo la fine della sua avventura con l'Adana in Turchia. Da svincolato ha tempo fino al prossimo 12 dicembre per poter essere accolto da una nuova realtà, tre mesi esatti per rimettere tutto in discussione.

L'allenamento in solitaria di Balotelli

A metà del mese di settembre Balotelli è ancora disoccupato. In questo momento non c'è nessun club al mondo disposto a puntare su di lui ma la speranza è l'ultima a morire: per questo motivo l'ex giocatore di Inter e Milan continua ad allenarsi da solo, senza mai perdere quel tocco che ha contraddistinto gli anni migliori della sua carriera. In un campetto in provincia di Brescia, quella che da sempre è stata casa sua, prova e riprova tutti i suoi numeri per farsi trovare pronto nel momento in cui arriverà la chiamata decisiva.

In un video pubblicato sul web si vede l'attaccante alle prese con i calci di punizione: preciso nei tiri, concentrato, con il solito piglio deciso visto e rivisto ogni volta in cui giocava. Solo che adesso è diverso, perché sugli spalti non c'è nessuno a fare il tifo per lui e addosso ha soltanto un completo nero, pronto per essere sostituito dalla maglia della sua prossima squadra. A Repubblica ha lasciato qualche indizio su come immagina il suo futuro: "Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta".

Un'indicazione precisa che potrebbe solleticare l'attenzione di qualche società. Dopotutto anche da svincolato Balotelli continua la sua preparazione in modo impeccabile e, secondo chi lo segue, è quasi pronto per giocare per tutti i 90 minuti. Poi c'è il chiodo fisso della Nazionale dove non gioca dal 28 maggio 2018. Nel 2022 era stato richiamato da Roberto Mancini per uno stage che comunque non aveva portato al suo reintegro in squadra. "Quello che importa per me è tornare a giocare, alla Nazionale non ci penso", ha raccontato l'attaccante che al momento scalpita per poter tornare a giocare.