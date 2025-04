Sorpresa Salah, firma il rinnovo di contratto con il Liverpool: snobba una ricca offerta dall’Arabia

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Un trono di velluto al centro di Anfield è stato il primo indizio e poco dopo è comparso anche il volto sorridente di Mo Salah per confermare che era tutto vero: l'egiziano ha firmato il rinnovo di contratto con il Liverpool alla fine di una stagione turbolenta che sembrava essere l'ultima in Inghilterra per lui. Nel mese di novembre aveva detto di essere "più fuori che dentro", ma la frase è stata capovolta per l'annuncio in cui il club può svelare che in realtà è "più dentro che fuori".

Un gioco di parole su una dichiarazione tanto discussa e che sembrava aver messo fine a una storia d'amore durata otto anni. L'attaccante è sbarcato nella città dei Beatles nel 2017 e da allora è diventato il grande simbolo dei Reds con i quali ha vinto qualsiasi cosa. Ma ci sono altri trofei da archiviare, uno fra tutti il Pallone d'Oro, e la voglia di continuare a competere ai massimi livelli alla soglia dei 33 anni lo ha spinto a rifiutare un'offerta ricchissima proveniente dall'Arabia Saudita.

Salah rinnova il contratto con il Liverpool

I tifosi non attendevano altro ma hanno dovuto aspettare diversi mesi prima di leggere l'ufficialità. Salah ha firmato il rinnovo di contratto con il Liverpool, presumibilmente fino al 2027 anche se nel comunicato non viene specificata nessuna data: porterà a 10 anni la permanenza del club dove è diventato uno dei giocatori più forti al mondo, proprio nell'anno in cui è pronto a vincere la seconda Premier League della sua carriera. L'egiziano era visibilmente emozionato nel video pubblicato sui profili ufficiali dei Reds: "Ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e di goderci il mio calcio. È fantastico, ho trascorso i miei anni migliori qui. Ho giocato 8 anni, spero che saranno 10″.

La motivazione dietro la firma è quella di continuare a vincere ancora in uno dei campionati migliori al mondo e, presumibilmente, anche in Europa. Il progetto di Arne Slot lo ha convinto al punto di rispedire al mittente un'offerta faraonica proveniente dall'Arabia Saudita che sembrava essere la sua nuova destinazione: sul piatto c'era uno stipendio da circa 150 milioni all'anno, ma neanche tutti quei soldi hanno fatto gola a Salah che ha deciso di non lasciare vuoto il suo trono ad Anfield.