Thuram da solo schiaccia il Torino: tre gol d’autore e Inter che resta in scia del Napoli capolista Inizio gara caratterizzato dall’espulsione di Maripan per un fallo da rosso visto dal VAR. Poi il Thuram show con una doppietta nel primo tempo e la rete del 3-1 a metà ripresa. Inter che ferma il Torino (3-2) e risponde restando in scia del Napoli, a -2 dalla vetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Inter vince contro il Torino nel segno di Thuram: il francese si prende il pallone del match con una tripletta che non lascia scampo ai granata. Dopo il fallo subito da Marilan (espulso col VAR), l'attaccante nerazzurro sale in cattedra con due reti nel primo tempo e quella del KO nella ripresa dopo che Zapata aveva provato a tenere il Toro in partita. Missione compiuta: risposta alla capolista Napoli e di nuovo a -2 dalla vetta, riprendendo continuità dopo l'inciampo nel derby. Per i granata resta una prova a San Siro a testa alta, fino alla fine, con il rigore di Vlasic al 90′ per il definitivo 3-2.

Follia di Maripan e doppio Thuram, Inter avanti all'intervallo

L'Inter prova a scrollarsi di dosso i problemi extra-sportivi cercando una vittoria importante contro il Torino di Vanoli. Inzaghi cambia poco, schiera i migliori a disposizione e cerca di andare sul sicuro nel modulo e negli uomini: una scelta che paga perché sono i padroni di casa che dettano i tempi. Gara aperta da subito, veloce e maschia ma forse troppo quando Maripan compie una follia entrando in scivolata sulla caviglia di Thuram, prendendosi il rosso diretto via VAR. Col Toro in 10 sale in cattedra l'Inter: doppio Thuram che apre e chiude i conti nei primi 45 minuti con una imperiosa doppietta personale. Il Toro, mai domo però non ci sta e fulmina con Zapata poco prima dell'intervallo, Sommer tenendo i granata in partita.

Il Toro in 10 è indomito, ma ci pensa ancora Thuram

La ripresa vede Pavard al posto di Bissek in difesa: una scelta di Inzaghi probabilmente legata alle condizioni fisiche del difensore, con nessun cambio tattico. Vanoli, dopo l'inserimento di Masina per Adams a metà primo tempo, insiste sui suoi 10 uomini. E fa bene perché chi entra meglio in campo è proprio il Torino che pur in inferiorità pressa a tutto campo provando il pareggio. L'Inter gioca di rimessa, si cerca spesso Lautaro in area ma i tentativi sono vani: il Toro non è in serata e spreca. Non Thuram che a metà ripresa chiude i conti su una respinta corta di Milinkovic-Savic per il 3-1 della sicurezza. Nel finale, brivido nerazzurro con il rigore per il Toro siglato da Vlasic per il definitivo 3-2.