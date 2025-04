Thuram tocca la palla col braccio nel rocambolesco gol in Parma-Inter: perché non è stato annullato

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter pareggia clamorosamente in casa del Parma una partita che sembrava in pugno. Nel primo tempo i nerazzurri sono in vantaggio di due gol grazie alle marcature di Darmian prima e Thuram dopo. La rete dell'attaccante francese è stata piuttosto particolare, non tanto per la dinamica dell'azione e per come è riuscita a fine porta quella palla, quanto per un presunto tocco di braccio analizzato anche dal VAR che però non ha ritenuto opportuno sanzionare annullando la rete. Ma cosa è accaduto di preciso in quell'istante?

Il francese si calcia addosso e la palla prende uno strano effetto che beffa il portiere Suzuki. C'è un check del VAR sulla valutazione dell'effettivo tocco di braccio o meno dell'attaccante dell'Inter. Il gol viene però convalidato. Qualche dubbio resta, anche se la prima impressione è che abbia toccato col ginocchio o la coscia. Il VAR è stato necessario per capire se il pallone avesse toccato prima la mano e poi il braccio. Analizzando le immagini successive, si nota però che sembra esserci sempre spazio tra pallone e braccio. Ma cosa dice il regolamento?

Il momento in cui Thuram svirgola la palla e tocca presumibilmente la palla col braccio.

Se il direttore di gara avesse ravvisato l'infrazione da parte del francese allora avrebbe applicato il regolamento che al punto 12 specifica: "È infrazione immediatamente dopo che il pallone ha toccato le sue mani/braccia anche se in modo accidentale". Chiaramente in assenza di immagini chiare non si può prendere una decisione. Su DAZN, l'esperto arbitrale Luca Marelli, analizzando la situazione, ha sottolineato come il frame migliore mostri come non ci sia spazio tra il braccio di Thuram e il pallone come sel'arto del francese e la sfera non si toccassero mai per millimetri.

Cos'è successo sul secondo gol di Thuram

Il pallone di fatto sale sul corpo di Thuram e sembra toccare per un attimo la mano o il ginocchio prima di finire sul braccio. Al VAR l'immagine migliore però non mostra l'effettivo contatto tra il braccio e il pallone. In questo modo si è potuti procedere con la regolare convalida del gol che ha permesso all'Inter di raddoppiare e chiudere il primo tempo sul punteggio di 0-2 prima della clamorosa rimonta del Parma nella ripresa che ha chiuso la partita sul 2-2.