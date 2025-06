video suggerito

Paul Ince arrestato e poi rilasciato per guida in stato di ebbrezza: cos'è successo all'ex Inter e United Paul Ince è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente. L'ex centrocampista di Inter, Manchester United, Liverpool e della Nazionale inglese comparirà venerdì davanti ai magistrati di Chester.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paul Ince è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza. L'ex capitano della nazionale inglese, 57 anni, con un passato importante anche all'Inter, Manchester United e Liverpool, è stato arrestato dopo che sabato una Range Rover nera si era schiantata contro uno spartitraffico nel Cheshire. L'ex calciatore, dopo essere stato identificato, è stato poi rilasciato su cauzione e venerdì comparirà davanti ai magistrati di Chester. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'Heswall Golf Club, dove Ince aveva precedentemente pubblicato contenuti su Instagram.

La polizia del Cheshire ha dichiarato di essere stata chiamata in seguito alla segnalazione di un incidente alle 17:00 di sabato. "L'incidente ha coinvolto una Range Rover nera che si è scontrata con la barriera di sicurezza centrale". Ince è un personaggio noto al mondo del calcio inglese avendo collezionato 53 presenze con la nazionale, prendendo parte attivamente agli Europei 96 e ai Mondiali di Francia nel 1998. Dopo aver vinto una Coppa delle Coppe, due Premier League, due FA Cup e una Coppa di Lega mentre giocava, ha intrapreso la carriera di allenatore.

Paul Ince con la maglia dell’Inter.

Per Ince, che dunque venerdì prossimo dovrà comparire in tribunale, al momento nessun incarico in panchina. L'ultima esperienza vissuta dall'ex centrocampista inglese su una panchina di una squadra di calcio è stato al Reading, fino all'addio nel 2023. In precedenza aveva allenato Macclesfield, MK Dons, Blackburn Rovers, Notts County e Blackpool. Ince si consacrò al Manchester United nel 1989 e trascorse sei anni brillanti all'Old Trafford, vincendo due titoli di Premier League, due FA Cup e la Coppa di Lega del 1992. Ince si trasferì poi all'Inter prima di tornare in Inghilterra per giocare nel Liverpool.

La carriera di Ince passato anche all'Inter

Seguirono altre esperienze al Middlesbrough e al Wolves prima di appendere le scarpette al chiodo. La sua avventura all'Inter, dove l'Italia ha avuto modo di conoscerlo, non è stata poi così positiva. Dopo un avvio poco brillante agli ordini del tecnico Ottavio Bianchi, con l'arrivo del connazionale Roy Hodgson sulla panchina nerazzurra si affermò come pilastro del centrocampo della squadra ma questo non bastò poi al club per confermarlo tant'è che rimase in Serie A solo dal 1995 al 1997.