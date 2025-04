Cambiasso spiega la giocata di Thuram sul gol dell’Inter: “Era convinto di fare una cosa straordinaria”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Esteban Cambiasso ha rimesso piede all'Allianz Arena nelle vesti di opinionista tv. Un terreno di gioco che l'aveva visto protagonista in passato con l'Inter quando i nerazzurri 14 anni fa sbancarono Monaco di Baviera con il successo del marzo 2011 deciso da Pandev nel ritorno degli ottavi di Champions. Proprio Cambiasso nel post partita della sfida vinta dalla squadra di Simone Inzaghi ieri sul Bayern, ha spiegato la forza di questa Inter sottolineando soprattutto quanto accaduto in occasione del primo gol messo a segno da Lautaro su assist di Thuram.

L'ex centrocampista nerazzurra, collegato dal terreno di gioco con lo studio di Sky Sport, ha spiegato: "Nelle difficoltà l'Inter riparte da certezze – ha detto -. Tante volte sono individualmente i giocatori che sono i leader calcistici a cui ti aggrappi quando sei in difficoltà". E a questo punto entra nello specifico sottolineando l'importanza della giocata effettuata dall'attaccante francese proprio in occasione della rete siglata da Lauti: "Aveva la convinzione di aver fatto una cosa straordinaria". E spiega nel dettaglio tutto.

La giocata di tacco di Thuram.

"Sul primo gol un altro al posto di Thuram tira, anche scoordinato, invece lui ha sentito Lautaro da dietro e l’ha lasciata, con la convinzione di aver fatto una cosa straordinaria". Cambiasso sottolinea l'importanza di avere un giocatore che non pensa solo a se stesso, ma che lavora per il gruppo, per la squadra, affinché attraverso una sua giocata si possa arrivare alla rete, non per forza alla marcatura personale. Chiaro, segnare è pane quotidiano per gli attaccanti, ma in una serata come quella di Monaco l'importante era conquistare la vittoria in attesa del ritorno.

Le parole di Cambiasso sull'importanza del gruppo all'Inter

"I giocatori sono i leader calcistici a cui ti aggrappi quando sei in difficoltà e altre volte sono i meccanismi che ha la squadra, che si guarda e sa cosa sta per fare". Così Cambiasso chiude la sua analisi sull'Inter capace di mettere alle corde un Bayern Monaco che solo nella ripresa era riuscito a reagire mettendo in difficoltà la squadra di Simone Inzaghi capace poi di emergere riuscendo a trovare la rete del 2-1 con Frattesi entrato dalla panchina. Al ritorno basterà gestire il vantaggio e non farsi sorprendere dalla reazione furiosa dei bavaresi.