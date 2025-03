LIVE Lazio-Torino, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

La cronaca in diretta di Lazio-Torino, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e in TV live su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 30ª giornata del campionato di Serie A 2024-2025.

0

22:05 GOL!! LAZIO-Torino 1-0!! Gol di Adam Marusic!! Pedro si inserisce e riceve da Isaksen. Guarda la porta, rinuncia al tiro e serve l'accorrente Marusic che di prima intenzione calcia con il destro dall'interno dell'area di rigore infilando sul palo lontano. A cura di Michele Mazzeo 57' Pedro va via a Ricci che lo stende trattenendolo per la maglia. Massa estrae il cartellino giallo. 56' Contropiede orchestrato da Elmas per il Torino. Ricci viene fermato fallosamente da Rovella. 54' Buona trama del Toro che esce col pallone basso dalla difesa e libera Lazaro sulla sinistra. Si accentra per il cross l'esterno granata e la palla viene respinta di testa dalla difesa laziale. 52' OCCASIONE TORINO! Punizione dalla trequarti sinistra calciata benissimo da Biraghi a centro area. Stacca Maripan che colpisce di testa centralmente. Provedel alza la palla sopra la traversa! 51' Isaksen riceve palla all'interno dell'area di rigore e confeziona l'assist per Pedro. Si gira in un fazzolletto lo spagnolo ma il suo sinistro finisce a lato. 48' Cross di Walukiewicz dalla destra. Allontana di testa Gigot. 47' Riparte spingendo il Torino. Romagnoli argina Lazaro in calcio d'angolo. 21:52 SI RIPARTE! Il primo pallone del secondo tempo viene mosso dal Torino. Si riparte con gli stessi 22 di inizio partita. A cura di Michele Mazzeo 21:36 Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita! 21:36 La partita prova a farla la Lazio ma la difesa del Torino è molto ben organizzata e attenta. Le uniche occasioni della prima frazione nascono infatti da errori individuali. 21:35 Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni e le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. 45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Lazio-Torino 0-0 45'+4' Ammonito Maripan in chiusura di primo tempo a seguito di proteste. 45'+4' Altro angolo per i biancocelesti. Massa concede il tempo per calciare.Isaksen fa sul primo pallo e Ricci allontana. 45'+3' Corner Lazio a 30 secondi alla fine del primo tempo. Batte Zaccagni e allontana di testa Maripan. 45'+2' Duello tra Zaccagni e Walukiewicz all'esterno dell'area di rigore. Resiste il difensore granata e la Lazio riparte con il giro palla tornando addirittura da Provedel. 45' 3 minuti di recupero. 45' Zaccagni resiste alla carica della difesa del Torino mentre avanza verso l'area avversaria e cerca un tracciante per Isaksen. Palla imprecisa che si spegne oltre la linea di fondo campo. 42' RISCHIO LAZIO! Perdono una palla sanguinosa Guendouzi e Romagnoli. Casadei mette palla in mezzo, Provedel sbaglia l'uscita bassa ma Adams non riesce a concludere verso la porta. 40' Cartellino giallo per l'intervento falloso di Zaccagni che entra in tackle da dietro su Vlasic. 40' Palla troppo lunga a cercare Isaksen che arriva dritta tra le mani di Milinkovic-Savic. 38' Controllo delizioso di Zaccagni sulla fascia sinistra. Si accentra alla ricerca della conclusione il capitano della Lazio ma calcia debolmente a lato. 36' Azione insistita della Lazio al limite dell'area avversaria. L'offensiva si conclude con un cross di Marusic dalla sinistra allungato dalla difesa del Torino in corner. 34' Grande lettura di Ricci che ferma una ripartenza della Lazio iniziata da un recupero palla di Rovella. 31' Prova a rendersi pericoloso il Torino. Vlasic riceve palla all'interno dell'area di rigore e non calcia di prima subendo il recupero di Rovella. 28' Altro contropiede della Lazio con Isaksen lanciato ancora sulla destra che si accentra per cercare il sinistro. Coco arriva in scivolata e gli toglie palla da dietro in maniera decisa ma corretta. 26' Ancora pericolosa la Lazio. Contropiede guidato da Dia che apre per Isaksen sulla destra. Una volta entrato in area, arginato dalla difesa, Isaksen scarica per Rovella che calcia di prima intenzione scivolando. Palla a lato. 23' Retropassaggio di Walukiewicz ancora pericoloso per Milinkovic-Savic sulla sagoma della porta. Controlla perfettamente questa volta il portiere del Toro e rinvia il pallone. 22' Riprende il gioco. 20' Contatto tra Vlasic e Gigot con il francese che rimane dolorante a terra. Gioco fermo. 18' FA TUTTO MILINKOVIC-SAVIC! L'estremo difensore del Torino sbaglia un controllo fuori area con Pedro che abilmente gliela porta via ed entra in area di rigore. Al momento della conclusione Milinkovic-Savic rinviene miracolosamente e si frappone tra palla e porta fermando il tiro. La palla arriva a Isaksen che prende la mira con il destro sul primo palo ma colpisce solo l'esterno della rete. Che rischio. 16' Si lotta a centrocampo. Pedro va giù dopo un numero di magia all'interno del cerchio di centrocampo con Massa che lascia proseguire. 13' OCCASIONE LAZIO!! Conclusione di Dia murata da Coco. La palla arriva a Isaksen che crossa dalla destra sul secondo palo dove Zaccagni calcia di prima intenzione schiacciando palla a terra. Respinge Milinkovic-Savic. 12' Sponda di Isaksen per Dia che cerca di prendere il tempo a Coco. Attento il difensore granata ferma l'azione. 10' Trascorsi i primi 10 minuti di gara. Partita molto bloccata. 7' Isaksen salta Lazaro sulla fascia e viene fermato con una trattenuta dall'austriaco. Massa estrae il cartellino giallo. 5' Scarico sbagliato di Zaccagni che regala palla a Adams. Porta palla fino al limite l'attaccante granata e il suo destro viene deviato in calcio d'angolo da Romagnoli. 4' Buono scambio tra Dia e Isaksen che manda in profondità lo stesso senegalese. Chiude in tackle Maripan. 3' Prova la Lazio a manovrare palla nella metà campo avversaria. Copre bene gli spazi la formazione granata. 1' Pressing molto alto del Torino che obbliga subito Provedel a mettere palla in rimessa laterale. 20:46 INIZIA LA PARTITA! Fischia Massa e la Lazio muove il primo pallone della partita. A cura di Michele Mazzeo 20:42 Squadre nel tunnel e pronte a scendere in campo guidate dai capitani Ricci e Zaccagni. A disposizione Torino. Paleari, Donnarumma, Masina, Tameze, Gineitis, Dembélé, Karamoh, Ilic, Sanabria, Pedersen, Sosa, Linetty. 19:58 A disposizione Lazio. Furlanetto, Mandas, Provstgaard, Noslin, Lazzari, Belahyane, Basic, Dele-Bashiru, Pellegrini Lu., Gila, Tchaouna. 19:59 FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 4-2-3-1. Milinkovic-Savic; Biraghi, Maripan, Coco, Walukiewicz; Ricci, Casadei; Elmas, Vlasic, Lazaro; Adams. FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. 4-2-3-1. Provedel; Marusic, Romagnoli, Gigot, Hysaj; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Pedro, Isaksen; Dia. Situazione analoga per Vanoli che oltre ai lungo-degenti Schuurs e Zapata deve rinunciare per infortunio anche a Njie e a Salama. Unico diffidato Coco. Baroni deve fare i conti con un'infermeria piuttosto affollata. Oltre allo squalificato Vecino sono fermi ai box Patric, Tavares, Castellanos e Ibrahimovic. Guendouzi, Isaksen e Belahyane figurano tra i diffidati. I PRECEDENTI. Sono ben 108 le sfide intercorse tra queste compagini storiche in Serie A. In vantaggio si trovano le aquile con 34 successi contro le 30 vittorie della formazione granata. Regna il segno X grazie ai 44 pareggi maturati fin'ora. La sfida sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia. Gli assistenti saranno Vecchi e Ricci, IV uomo sarà invece Massimi. Al Var ci sarà Pezzuto e Marini sarà l’Avar. 10 punti nelle ultime 4 partite per i ragazzi guidati da Vanoli. Il Torino si trova all'11° posto grazie ai 38 punti conquistati fin'ora e con una vittoria questa sera si porterebbe nella parte sinistra della classifica scavalcando l'Udinese. Di Nikola Vlasic la rete che ha permesso ai granata di sconfiggere l'Empoli nell'ultima giornata di campionato. La Lazio deve rialzare la testa dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 maturata al Dall'Ara prima della sosta. I biancocelesti si trovano al 7° posto in classifica con 51 punti e stasera cercheranno il controsorpasso sugli eterni rivali della Roma, che staziona al 6° posto con 52 punti. Siamo allo Stadio Olimpico di Roma! La Lazio di Marco Baroni ospita il Torino di Paolo Vanoli. 19:17 Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lazio e Torino, gara valida per la 30a giornata di Serie A.