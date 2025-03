video suggerito

Cagliari e Genoa si dividono la posta in palio, a Viola risponde Cornet: 1-1 tra Nicola e Vieira Termina 1-1 l'anticipo del 28° turno di Serie A tra Cagliari e Genoa: sardi in vantaggio nel primo tempo con il gol di Nicholas Viola, di Corner la rete del pareggio genoano.

A cura di Michele Mazzeo

Un pareggio per 1-1 che alla fine accontenta tutti (tranne i tifosi di casa). Questo l'epilogo di Cagliari-Genoa che ha aperto la 28ª giornata della Serie A 2024-2025. Un punto per uno dunque con la formazione di Patrick Vieira che prosegue il suo cammino tranquillo a centroclassifica mentre quella guidata da Davide Nicola si porta momentaneamente a quattro lunghezze dalla zona retrocessione.

I due club rossoblu si sono spartiti la posta in palio così come la supremazia nei due tempi di gioco. Un primo tempo di marca sarda infatti con i padroni di casa che dopo essersi visti annullare il gol di Roberto Piccoli per un millimetrico fuorigioco di partenza, hanno comunque trovato la rete del vantaggio con il movimento in area dell'esperto Nicholas Viola (imbeccato dall'attivissimo centravanti) che tiene a distanza il proprio marcatore e con una velenosa conclusione batte Leali sbloccando il punteggio.

Nella ripresa invece il Cagliari viene immediatamente sorpreso dalla maggiore veemenza con cui gli ospiti sono rientrati sul terreno di gioco e così pronti, via, arriva il gol del pareggio con Miretti a dare il via all'azione che porta al alla rete di Cornet sulla perfetta assistenza di Ekuban. Il vantaggio perso stordisce i sardi che rischiano più volte di capitolare: clamoroso l'errore di De Winter che, tutto solo in aerea sul precisissimo cross di Aron Martin, di testa non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Caprile.

Solo nel finale, dopo i cambi con cui Davide Nicola ha ridisegnato la sua squadra, i padroni di casa sono tornati a farsi pericolosi dalle parti di Leali pareggiando anche il numero dei rigori richiesti ma non concessi (prima a protestare era stato Pinamonti per una trattenuta in aerea da parte di Zappa, poi è stato il turno di Piccoli, anch'esso per esser stato strattonato nell'area avversaria, a richiedere la massima punizione). Un punto per uno dunque che però non ha accontentato i tifosi del Cagliari che hanno fischiato la propria squadra al triplice fischio dell'arbitro Fabbri che ha messo fine all'incontro dell'Unipol Domus.