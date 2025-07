Balotelli svela i retroscena della lite con Boban, il fratello deve fermarlo: “Basta Mario, dai”

video suggerito

Mario Balotelli ha raccontato per la prima volta cosa accadde davvero con Boban durante la loro famosa lite in diretta. Suo fratello Enock interviene per fermarlo: "Basta Mario".

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli ha terminato da poco la sua esperienza al Genoa. Un percorso, quello con la squadra ligure, iniziato discretamente per l'attaccante bresciano che è poi stato messo fuori squadra allenandosi da solo fino al termine della stagione. Pochi giorni fa lo stesso Supermario si era scagliato contro il tecnico Vieira puntando il dito contro il suo atteggiamento e la decisione di accantonarlo fuori rosa. Balotelli è ora a caccia di un nuovo progetto sportivo. Sul piatto la possibilità di andare al Torino ma non solo. Nel frattempo, attualmente svincolato, l'attaccante continua ad allenarsi e ha preso anche parte al podcast “Te ne intendi di calcio?” condotto dal giornalista Sandro Sabatini.

Nel corso della puntata in cui Balotelli era tra gli ospiti insieme a suo fratello Enock e l'ex portiere Emiliano Viviano, Supermario ha raccontato l'episodio in cui si rese protagonista della famosa lite in diretta tv con Boban – all'epoca opinionista Sky – che divenne virale. "Ho sbagliato a rispondere a Boban, lì dovevo prendere e andare via". Balotelli inizia a parlare dell'ex fantasista croato mentre Enock prova a interromperlo.

Balotelli raccontò quando accaduto: "Ero col Milan e ricordo che perdemmo con la Roma – spiega -. Galliani ci chiese chi volesse andare a parlare ma nessuno voleva e così mi proposi ma dicendogli che ero arrabbiato". Balotelli sottolinea come volesse metterci in qualche modo la faccia dopo quel ko e dice: "Sono andato in diretta lo stesso ma iniziarono a fare domande di m**da e poi Boban ha cominciato ad attaccare e così sono partito". Boban intervenne dopo la famosa risposta di Balotelli a Giancarlo Marocchi: "Secondo me non capisce di calcio". L'ex opinionista Sky prese le difese del collega: "Mario non è bello quello che dici, tu pensi davvero di essere un fuoriclasse?".

La discussione virale in diretta tra Balotelli e Boban

L'attaccante bresciano rivive quel momento dopo aver ascoltato l'audio in diretta durante il podcast: "Non avevo la lucidità di fare quella roba ero inca**ato, facevano domande del ca**o su di me e poi Boban deve sempre parlare non si ricorda quando faceva il calciatore…". A quel punto suo fratello Enock prova a intervenire intuendo che forse Balotelli stesse andando oltre: "Basta dai…". Anche Viviano si unisce al coro e dà un consiglio all'attaccante bresciano: "Mario fermati!". La discussione si conclude con Balotelli che ha provato a spiegare le sue ragioni ma fermandosi senza spingersi oltre e fermandosi, forse, al momento giusto.