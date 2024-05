video suggerito

Zirkzee venne proposto dal Bayern alla Juve in un’operazione del 2022: la risposta fu ‘no’ Zirkzee poteva essere un calciatore della Juventus: il Bayern Monaco lo propose nell’operazione che nel 2022 portò Matthijs de Ligt in Germania ma la società bianconera disse di ‘no’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Zirkzee poteva essere un calciatore della Juventus perché il Bayern Monaco lo propose in nell'operazione che nel 2022 portò Matthijs de Ligt in Germania ma la società bianconera disse di ‘no'. Una notizia che, oggi, fa scalpore visto che stiamo parlando di uno dei calciatori più attenzionati d'Europa e delle difficoltà offensive della squadra bianconera messe in mostra in alcuni periodi di quest'anno.

A riportare questo retroscena di mercato è La Gazzetta dello Sport, che ricorda come i bavaresi avessero provato a mettere sul tavolo anche l'attaccante olandese: pochi mesi dopo venne acquistato dal Bologna per 8,5 milioni di euro, più il 40% sulla futura plusvalenza e una clausola di acquisto da 40 milioni valida per il solo Bayern.

Cosa portò la Juve a rifiutare Zirkzee nell'operazione de Ligt col Bayern

In base a quanto è stato svelato, Zirkzee era reduce da una stagione in prestito all'Anderlecht dove aveva realizzato 15 goal ma che nell'esperienza al Parma non aveva convinto e per la società bianconera si trattava più di una scommessa che di una certezza.

Per questo motivo, nel corso della trattativa che ha portato de Ligt al Bayern, la Juve si concentrò ha respinto al mittente l'inserimento dell'attaccante olandese come contropartita tecnica e ha favorito il Bologna, che è riuscito ad assicurarselo per 8 milioni e mezzo con diritto di recompra in favore dei tedeschi. La Vecchia Signora era alla ricerca di calciatori già ‘fatti' e Zirkzee non rientrava in quei parametri.

L'operazione tra Juve e Bayern si concluse con un trasferimento del difensore olandese per 67 milioni di euro cash senza inserimento di altri calciatori o con pagamenti a lungo termine.

Zirkzee piace a tutte le big della Serie A

Joshua Zirkzee, a distanza di due anni, è diventato uno dei calciatori più seguiti d'Europa e tutte le big della Serie A o hanno attenzionato quest'anno: il numero 9 del Bologna è un attaccante moderno che farebbero comodo a tanti ma ora bisognerà sedersi a trattare col club rossoblù, se il Bayern non volesse reinserirsi, e il prezzo sarebbe molto più alto rispetto a due anni fa.