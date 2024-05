video suggerito

Pioli spiazzato da un giornalista in conferenza stampa: gli fanno una domanda in napoletano Una domanda in napoletano lascia senza parole Pioli in conferenza stampa. “T piac a pizz?”, ma l’allenatore non si lascia sfuggire indicazioni sul suo futuro dopo il Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Le voci sul futuro di Stefano Pioli si rincorrono veloci e tanti lo collegano direttamente alla panchina del Napoli. Gli azzurri alla fine della stagione saluteranno Francesco Calzona e sono pronti a cominciare l'avventura con un nuovo allenatore, anche se per adesso i nomi in ballo sono tanti. Il tecnico del Milan resta tra i preferiti di Aurelio De Laurentiis ma in conferenza stampa ha preferito non rispondere a tutte le domande sulla sua prossima destinazione.

Alla vigilia della partita contro il Genoa sono state tante le domande relative alla presunta chiamata del Napoli, dato che le notizie diffuse oggi parlavano di una netta preferenza nei suoi confronti. Ma a ognuna di esse l'allenatore rossonero ha risposto in modo molto vago, finché non è rimasto completamente spiazzato da un giornalista che gli ha rivolto una domanda in napoletano.

Dal nulla nella sala si sente "T piac a pizz?", una frase che lascia completamente attonito Pioli e costringe il capo della comunicazione del Milan a interrompere la conferenza. L'allenatore però ha deciso di rispondere con ironia alla provocazione: "A me piacciono i cappelletti in brodo, perché son di Parma ma mangio di tutto (ride, ndr). Sono di Parma e sono tifoso del Parma, faccio i complimenti a Pecchia per la promozione, lui può stare tranquillo per quanto mi riguarda…".

Il video del siparietto ha fatto subito il giro del web, ma alla fine neanche con questo escamotage creativo i giornalisti sono riusciti ad avere qualche indizio in più sul futuro dell'allenatore rossonero. Già alle domande precedenti aveva risposto piccato, allontanando tutte le voci: "So che fate fatica a credermi e lo capisco dai vostri sguardi, ma non pensando al mio futuro. Poi decideremo. Ci incontreremo col club a fine campionato e poi decideremo cosa fare".