Tra Monza e Lazio finisce 2-2 ed è spettacolo puro: a Immobile e Vecino risponde due volte Djuric Immobile apre le marcature di Monza-Lazio all’11°, nella ripresa Djuric riesce nel pareggio ma la difesa brianzola rovina tutto all’84° con Vecino che segna il 2-1 per i capitolini. Ma Djuric ancora salva tutto per il definitivo 2-2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Tra Monza e Lazio va in scena un match aperto ed entusiasmante che finisce a suon di gol e colpi a sorpresa tra due squadre che devono però accontentarsi di un punto a testa. 2-2 spettacolare con Immobile che apre le danze prima di un secondo tempo in cui accade di tutto: Djuric trova il pareggio, Vecino riallunga per la Lazio ma il finale è ancora del Monza, ancora con Djuric.

Il Monza prova a fermare anche la Lazio inserendo nel suo carniere delle grandi che cadono all'Unipol Stadium anche la formazione di Tudor, ma sono proprio i capitolini che sorprendono Pessina e compagni in un primo tempo scoppiettante. Ci pensa Ciro Immobile, scelto come terminale offensivo dal primo minuto, a scaldare i cuori laziali e a gelare i tifosi sugli spalti in Brianza: è l'11° e la Lazio si ritrova in vantaggio. Il bomber azzurro finalizza alla perfezione nell'angolino basso dopo un rimbalzo in area.

Una doccia fredda che però non scompone la squadra di Palladino che da quel momento non abbassa la testa a conferma di un campionato maiuscolo, giocando il proprio calcio al di là del risultato negativo. La Lazio paga pegno, Felipe Anderson e soprattutto Lupo Alberto, i due fari della fantasia capitolina vengono ben presto anestetizzati da un Monza che si vota al pareggio, ma mai entrando in affanno. L'occasione migliore arriva anche al 40′ per Warren Bondo che salta più in alto di tutti in area di rigore e colpisce la palla con un potente colpo di testa verso la rete.

Il primo tempo si chiude con il Monza in crescendo e con una ripresa in cui i padroni di casa alzano ancora il ritmo: Pessina in regia, Colpani a sinistra creano scompigli maggiori a tal punto che Tudor mette mano alla formazione correndo ai ripari. Troppo tardi perché l'inerzia è tutta brianzola a tal punto che al 75′ arriva il meritato e sudato pareggio: Pessina ci prova di testa, Djuric ci mette il piedone sulla corta ribattuta e tutto torna in parità.

Ma la festa del Monza dura pochissimo, quando all'86' Donati-Akpa Akpro-Di Gregorio compongono i vertici di un Triangolo delle Bermuda in cui affondano i brianzoli: retropassaggio corto, incomprensione generale e Vecino ne approfitta rubando palla e siglando il 2-1 del nuovo vantaggio laziale. Ma il finale è tutto da godere: in pieno recupero capitan Pessina mette in area il cross perfetto ancora per Djuric che di testa è letale per il definitivo 2-2.