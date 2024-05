video suggerito

Inzaghi guarda in diretta il rigore di Taremi e lo annuncia all'Inter: "Lo abbiamo preso" Dopo la sconfitta contro il Sassuolo Inzaghi si è consolato guardando in azione Taremi, annunciato come nuovo rinforzo dell'Inter: "Abbiamo già acquistato due giocatori di caratura internazionale"

A cura di Ada Cotugno

La lunga festa dell'Inter è stata rovinata dalla sconfitta contro il Sassuolo, ma per fortuna lo Scudetto della seconda stella è ancora al sicuro. Un passo falso che i nerazzurri non si aspettavano, ma che alla fine non intacca un campionato giocato sempre ai massimi livelli. E per rendere meno amara la serata Simone Inzaghi ha ufficialmente annunciato il primo colpo dell'Inter Campione d'Italia, Mehdi Taremi.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore è arrivato davanti alle telecamere proprio quando l'attaccante era in procinto di battere un calcio di rigore per il Porto che ha vinto 3-0 in casa del Chaves. L'iraniano non ha sbagliato dal dischetto, per la gioia del suo futuro tecnico che intanto lo ha osservato a distanza, annunciando il suo imminente arrivo all'Inter.

Taremi è il primo colpo di mercato dell'Inter: "Lo abbiamo preso a parametro zero dal Porto. È un giocatore importante, di caratura internazionale. Ha giocato tante partite e ha fatto tanti gol, siamo contenti ma dovremo allungare il parco attaccanti. Saremo una rosa più lunga rispetto a quest'anno, serviranno più rotazioni".

Non sarà il solo arrivo a parametro zero, dato che la dirigenza ha già lavorato per trovare l'accordo con Piotr Zielinski che però non è stato nominato. In generale l'obiettivo dell'Inter è quello di regalare a Inzaghi una rosa più forte e ampia, in vista della nuova Champions League che proporrà più partite e un impegno sempre crescente da parte dei club: "Il mercato è imprevedibile. Abbiamo già acquistato due giocatori di caratura internazionale. Marotta, Ausilio e Baccin hanno già messo due pezzi importanti. L'anno prossimo ci saranno molte più partite e sarà una situazione nuova, il mercato sarà sempre in movimento. Vorrei confermare tutti, non sarà possibile ma la società sta lavorando per un'Inter all'altezza".