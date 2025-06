video suggerito

Taremi non può lasciare l’Iran per la guerra con Israele: l’Inter lo aspettava al Mondiale per Club Taremi non può raggiungere l’Inter negli Stati Uniti per il Mondiale per Club dopo lo scoppio della guerra tra Iran e Israele. L’attaccante è bloccato a Teheran. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Mondiale per Club inizierà nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno. Occasione per vedere nuovamente in campo Inter e Juventus che proveranno ad ottenere il massimo in questa nuova competizione. Ma in questo momento le questioni di campo vengono messe in secondo piano, specie per i nerazzurri, che stanno seguendo con angoscia – così come tutto il mondo – il conflitto scoppiato tra Israele e Iran tra lanci di missili e bombardamenti da entrambi i fronti con particolare interesse al proprio attaccante, l'iraniano Mehdi Taremi, rimasto bloccato a Teheran.

L'ex Porto era pronto per raggiungere i propri compagni di squadra dell'Inter al Mondiale per Club negli USA dopo le partite di qualificazione ai Mondiali con l'Iran, ma il conflitto in corso ha bloccato inevitabilmente il traffico aereo in Iran e per questo motivo gli aeroporti di tutto il paese sono al momento fermi. Il giocatore si era regolarmente presentato all'aeroporto di Teheran per poi essere costretto a tornare indietro per motivi di sicurezza. Il suo aereo era pronto per decollare in direzione California per raggiungere la squadra di Chivu il quale con tutto il club nerazzurro è in contatto costante con lo stesso Taremi.

Taremi in ritiro con l'Iran.

La notizia dello scoppio del conflitto ha dunque inevitabilmente scosso tutto il mondo. Nello sport hanno fatto specie le lacrime dei pallavolisti iraniani in Nations League dopo la partita giocata contro gli USA in Brasile. Ora invece il caso di Taremi che non ha ancora avuto il via libera e che, vista la situazione, potrebbe anche non partire per gli Stati Uniti proprio per ragione di sicurezza. In questo momento qualsiasi cosa viene in secondo piano. L'Inter infatti è interessata soprattutto a mettere in sicurezza il proprio tesserato sperando di poterlo riabbracciare presto.

Sebastiano Esposito durante il ritiro dell'Inter per il Mondiale per Club.

Come arriva l'Inter al Mondiale per Club: Sebastiano Esposito unica alternativa in attacco

Nel frattempo il torneo Mondiale negli USA è pronto a partire con l'Inter che si presenta ai nastri di partenza con una rosa quasi in parte cambiata dagli arrivi di Sucic e Luis Henrique i quali potrebbero già esordire nella prima uscita della fase a gironi contro i messicani del Monterray. Vista la situazione di Taremi e le gli addii di Correa e Arnautovic, oltre a Lautaro e Thuram, Chivu avrà a disposizione nel reparto offensivo solo Sebastiano Esposito rientrato dal prestito all'Empoli. Suo fratello Pio, il quale ha fatto benissimo in questa stagione di Serie B a La Spezia, sta recuperando da un piccolo infortunio che potrebbe vederlo disponibile solo nella terza gara della fase a gironi.