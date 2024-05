video suggerito

Torino-Bologna senza gol, Skorupski e Milinkovic decisivi: Thiago Motta a -1 dalla Juve Torino-Bologna, anticipo del venerdì della 35ª giornata di Serie A, termina con il punteggio di 0-0. Il Toro abbandona in modo quasi definitivo il sogno d’Europa. Mentre i rossoblu mettono un altro mattoncino per la Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Finisce in parità l'anticipo tra Torino e Bologna. Le squadre di Juric e Thiago Motta non hanno regalato un grandissimo spettacolo e devono ringraziare i due portieri che hanno protetto lo 0-0. Il migliore in campo è stato Buongiorno, insuperabile. Per il Bologna è un altro tassello verso la Champions League. Il margine sulla Roma è di cinque punti, ma i giallorossi devono giocare domenica sera, sull'Atalanta di sette (ma i nerazzurri hanno due partite da recuperare).

Traversa di Sanabria

Si gioca sotto una pioggia incessante. Thiago Motta, con cappellino a protezione, dirige i suoi, Juric ha preparato bene la partita e vuole anche onorare il Grande Torino, omaggiato già con una splendida maglia celebrativa – domani sono 75 anni dalla tragedia di Superga. Il primo tempo non è spettacolare. Skorupski viene salvato dalla traversa su un colpo di testa di Sanabria. Il Bologna ci ha provato due volte, una con Zirkzee e una con Aebischer. Ma lo 0-0 non si schioda nei primi 45 minuti, in cui i granata hanno perso per infortunio Vlasic.

Skorupski portentoso

Nella ripresa il copione è grosso modo lo stesso. Il Bologna non riesce a fare gioco, il Toro chiude ogni spazio e rischia poco. Aebischer già prova a metà del secondo tempo, Milinkovic-Savic c'è. Skorupski compie una parata straordinaria al 68′ quando dice di no a Ilic. Thiago Motta cerca di movimentare le cose mandano in campo prima Orsolini e Odgard e poi El Azzouzi e Castro. Il risultato non cambia, finisce 0-0 tra Torino e Bologna. Per i granata l'Europa resta un miraggio. Granata sempre al 10° posto, con 47 punti, a -3 da Napoli e Fiorentina. Il Bologna resta 4°, a -1 dalla Juventus.