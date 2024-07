video suggerito

Thiago Motta folgorato dalla Juventus: “È la prima cosa che ho detto entrando qui, troppo bello” Nel primo giorno da calciatore della Juventus di Khephren Thuram, il tecnico bianconero Thiago Motta dialogando con il centrocampista e con Lilian Thuram ha mostrato tutta la sua ammirazione per il mondo Juve, e in particolare per La Continassa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Juventus nell'arco di una decina di giorni ha ufficializzato tre acquisti: prima il brasiliano Douglas Luiz, poi il portiere Di Gregorio e infine il francese Khephren Thuram, figlio di Lilian che ha giocato per diverse stagioni con i bianconeri e fratello di Marcus, attaccante dell'Inter. Il primo giorno del più piccolo dei Thuram da juventino è stato immortalato anche dalle telecamere del club bianconero, che hanno ripreso un simpatico scambio di battute tra il nuovo allenatore Thiago Motta e papà Thuram. Con Thiago Motta che ha mostrato tutta la sua ammirazione per il mondo Juve e in particolare per La Continassa.

Thuram è l'ennesimo colpo di mercato della Juve

Kkephren Thuram è il terzo colpo di mercato di Giuntoli, che rinforza ulteriormente il centrocampo. Un acquisto importante. Thuram arriva dal Nizza per 20 milioni, ha firmato un quinquennale da 2 milioni netti a stagione. Il primo giorno in bianconero è stato emozionante per il classe 2001, che era accompagnato dal papà e che ha incontrato per la prima volta Thiago Motta, l'allenatore che deve riportare lo scudetto alla Juve.

Il dialogo tra Thiago Motta, Lilian e Khephren Thuram

Il primo giorno alla Juventus di Thuram è diventato, anche, un video sui canali ufficiali della Juventus. Il francese è stato minuto per minuto. Le telecamere hanno ripreso un dialogo a tre tra Lilian Thuram, Khephren Thuram e Thiago Motta, che parla anche un francese fluente (avendo giocato con il PSG).

Mentre qualcuno ricorda Khephren che da piccolo seguiva gli allenamenti del papà, Thiago Motta e Thuram parlano e si soffermano sulla bellezza de La Continassa, la casa della Juventus, dove non ci sono solo i campi d'allenamento. Bellissimo è l'aggettivo usato da entrambi. L'allenatore italo-brasiliano mostra con gli occhi e con il volto la sua ammirazione per il centro tecnico dei bianconeri. Poi il tecnico ha fatto capire, con il sorriso, qual è il suo intento e al francese ha detto: "Hai tutto qui, ora devi giocartela". É il manifesto di Thiago Motta.