La Juventus annuncia Douglas Luiz, il primo rinforzo per Thiago Motta: “50 milioni all’Aston Villa” La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Douglas Luiz dall’Aston Villa: agli inglesi vanno 50 milioni di euro, ammortizzati per la metà dalle contestuali cessioni di Iling-Junior e Barrenechea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Non c'erano più dubbi, adesso è ufficiale: è Douglas Luiz il primo rinforzo che la Juventus consegna al suo nuovo tecnico Thiago Motta. Il club bianconero ha comunicato contestualmente la durata del contratto del 26enne centrocampista brasiliano e la valutazione fatta del suo cartellino con l'Aston Villa: 50 milioni di euro, che saranno in parte ammortizzati – circa per la metà – dalla cessione agli inglesi di Illing-Junior e Barrenechea, valutati dunque assieme intorno ai 25 milioni.

Douglas Luiz alla Juventus per 50 milioni

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Aston Villa Football Club per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo di 50 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,5 milioni di euro", recita la nota della Juventus. Il brasiliano ha firmato un contratto di 5 anni, fino al 30 giugno 2029.

Douglas Luiz, pilastro dell'Aston Villa di Unai Emery – con cui ha realizzato 10 gol e 10 assist in 53 presenze complessive nella scorsa stagione – ha messo assieme numeri clamorosi nelle ultime due Premier League: con riferimento al suo club, è il giocatore dei Villans ad aver creato più occasioni da gol (98), creato più occasioni da calci piazzati (42), effettuato più contrasti (130), effettuato più intercetti (63). Insomma un calciatore che sembra avere tutto, con caratteristiche sia di lotta che di governo, per il 4-2-3-1 di Motta.

Il nuovo centrocampo della Juve con Douglas Luiz

Sulla carta il brasiliano farà coppia in mezzo con Locatelli, ma occhio alle chance di Fagioli di sopravanzare nelle gerarchie l'ex calciatore del Sassuolo, senza contare il probabile arrivo a completare il reparto di Khephren Thuram dal Nizza. Resta sempre caldo, quanto alla mattonella di trequartista, il nome di Koopmeiners: un'operazione più onerosa di quella di Douglas Luiz, visto che l'Atalanta parte da una valutazione di 60 milioni a salire.