Giuntoli regala Douglas Luiz a Thiago Motta per la sua Juve: affare chiuso e visite mediche fissate Douglas Luiz è praticamente un nuovo giocatore della Juventus. Manca solo l'ufficialità che arriverà dopo le visite mediche di rito. Concluso il mega affare con l'Aston Villa che ha coinvolto anche Barrenechea e Iling per un totale di 50 milioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Douglas Luiz è finalmente un nuovo giocatore della Juventus. Cristiano Giuntoli ha infatti chiuso la maxi operazione con l'Aston Villa che ha previsto l'arrivo del centrocampista in bianconero a fronte di un investimento pari a 24/25 milioni cash più l'inserimento di due contropartite tecniche come Iling Jr e Barrenechea valutati 22 milioni più bonus. Il totale dell'affare si aggira dunque intorno ai 50 milioni totali. Una trattativa che fino a qualche giorno fa era sembrata a rischio per vie dei tentennamenti di McKennie e le sue richieste.

L'americano di fatto è stato eliminato dall'operazione sostituito con Barrenechea. Due giovani bianconeri che volano dunque in Premier anche se la Juventus per loro ha ottenuto l'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita in caso di cessione a determinate cifre. Secondo Sky Sport sarebbero poi state fissate anche le visite mediche per Douglas Luiz. Il calciatore in questo momento è impegnato con il Brasile in Copa America per questo sosterrà i controlli di rito direttamente dal ritiro della Selecao negli Stati Uniti dopo si gioca il torneo.

Douglas Luiz in azione con il Brasile.

I colpi in canna di Giuntoli da consegnare a Motta

Un affare importante per la Juventus che sta ricostruendo il centrocampo. Giuntoli dovrà dunque solo ufficializzare Douglas Luiz e Di Gregorio prima di focalizzarsi su altri obiettivi. Resta in piedi l'idea di prendere Koopmeiners dall'Atalanta e poi si seguono con attenzione i gioielli del Bologna fortemente voluti da Thiago Motta: Calafiori e Zirkzee. Operazioni che in questo caso verranno approfondite eventualmente solo al termine degli Europei. Così come quella relativa a Di Lorenzo pronto a lasciare il Napoli proprio per legarsi ai bianconeri. Sullo sfondo resta Khephren Thuram.

Le altre trattative della Juventus in uscita

Giuntoli ha negato all'Aston Villa di inserire nell'affare Soulé che forse Thiago Motta vorrà osservare da vicino in ritiro. Le cessioni più imminenti infatti restano quelle relative a Szczesny pronto a volare in Arabia Saudita all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ed eventualmente quelle di altri calciatori in uscita come Kean e Milik che potrebbero anche essere inseriti in altre trattative come contropartite. Da capire poi quale sarà il futuro di Federico Chiesa su cui Giuntoli lavorerà sempre al termine degli Europei. Ma intanto per Douglas Luiz è fatta.