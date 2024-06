McKennie blocca l’operazione Douglas Luiz, chiede 2 milioni di buonuscita alla Juve: cosa può accadere

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

La Juventus è impegnatissima sul mercato per rinforzare la rosa di Thiago Motta e il primo tassello che Cristiano Giuntoli ha individuato per dare qualità al centrocampo bianconero è Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il calciatore brasiliano è molto vicino alla Vecchia Signora nell'ambito del maxi scambio che dovrebbe portare Weston McKennie e Samuel Iling-Junior in Premier League ma negli ultimi giorni ci sono stati dei rallentamenti per la chiusura della trattativa.

Uno dei motivi è il mancato accordo tra il calciatore americano e il club di Birmingham, ma nelle ultime ore è emersa un'altra versione: McKennie avrebbe chiesto 2 milioni di euro di buonuscita alla Juventus e questo rappresenta un altro ostacolo per la chiusura della trattativa.

McKennie blocca l'operazione Douglas Luiz: vuole la buonuscita

All'inizio della settimana si era capito che Weston McKennie aveva puntato i piedi, perché avrebbe voluto un ingaggio maggiore rispetto a quello che prende a Torino e c'erano delle differenze sulle commissioni per il suo entourage, ma ora è stato svelato da TMW che il calciatore nato in Texas vorrebbe la buonuscita dalla squadra bianconera. Una situazione che a Torino non avrebbero previsto.

La deadline dell'operazione tra Juve e Aston Villa è fissata per il 30 giugno 2024 per questioni legate ai bilanci delle due società e c'è ancora un po' di tempo per provare a trattare su alcuni aspetti con i calciatori che sono implicati nell'operazione

Cosa succede adesso alla trattativa di mercato tra Juve e Aston Villa

La trattativa è impostata ed è avviata sulla base di un maxi scambio che comprende tre giocatori: Douglas Luiz vestirebbe la maglia della Juventus dalla prossima stagione mentre Iling-Junior e McKennie andrebbero ad indossare quella dei Villans con i bianconeri che verserebbero anche un conguaglio da 20 milioni di euro alla società di Birmingham. Giuntoli sta lavorando per scendere a 18 ma, al momento, non ci sarebbe apertura su questo.

Intanto, ci sono da risolvere le grane che riguardano McKennie altrimenti la trattativa non può andare in porto o si potrebbero cercare vie alternative, come ha raccontato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano: dopo i nuovi contatti di oggi non c'è l'accordo tra la Juve e McKennie sulle condizioni di uscita e l'americano potrebbe essere rimosso dallo scambio con Douglas Luiz, con i bianconeri e i Villans che valutano altre opzioni.