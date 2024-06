video suggerito

Juve a un passo dal colpo Douglas Luiz: le cifre dell'affare con l'Aston Villa con McKennie e Iling La Juventus sta chiudendo l'affare con l'Aston Villa per l'acquisto di Douglas Luiz. I bianconeri hanno raggiunto l'accordo inserendo McKennie e Iling-Junior più una somma di denaro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Douglas Luiz, Weston McKennie e Iling-Junior. Sono loro i tre calciatori coinvolti nell'affare tra Juventus e Aston Villa che porterà il centrocampista brasiliano in bianconero e gli altri due in Inghilterra. Un affare portato avanti da Giuntoli con grande decisione e che ora è arrivato alle sue battute finali. Secondo Sky Sport l'arrivo di Douglas Luiz alla Juventus è sempre più vicino anche grazie all'accordo trovato tra i due club. L'Aston Villa ha infatti chiesto e ottenuto dalla Vecchia Signora Iling e McKennie più un conguaglio.

Proposta di fatto accolta e accettata dalla società e dai calciatori. McKennie ha già vissuto la Premier giocando per un periodo al Leeds mentre Iling è inglese e potrà mettersi ulteriormente in evidenza in ottica nazionale anche con uno spazio maggiore rispetto a quello che poteva garantirgli la Juventus. Ancora qualche altro giorno ma l'operazione va di fatto dritta verso la chiusura. Sicuramente la regia di questa operazione potrebbe essere stata dello stesso Thiago Motta pronto a firmare oggi il suo contratto che lo legherà alla Juventus.

McKennie inserito con Iling nell'affare per Douglas Luiz.

I dettagli dell'affare Douglas Luiz tra Juventus e Aston Villa

Sarà lui il nuovo allenatore dei bianconeri. Chiaro che abbia studiato insieme a Giuntoli l'operazione Douglas Luiz comprese le cessioni di McKennie e Iling-Junior. La valutazione iniziale del brasiliano era di 40/50 milioni, cifra abbassata proprio per via dell'inserimento nell'affare dell'americano e dell'esterno inglese. In questo modo la Juventus verserà nelle casse dell'Aston Villa una somma pari a 20 milioni più proprio le due contropartite tecniche. Servirà ancora qualche giorno per una chiusura dell'affare che può definirsi a un passo.

Szczesny è invece l'affare in uscita della Juventus in queste ore.

Il mercato della Juventus oltre all'affare Douglas Luiz

Douglas Luiz in questo momento è impegnato con la Nazionale brasiliana in vista degli impegni in Coppa America. Con lui in ritiro anche gli juventini Danilo e Bremer che staranno già spiegando al giocatore il dna bianconero. Giornata di mercato dunque già decisiva per la Juventus che nel frattempo ha praticamente chiuso l'affare con l'Al Nassr per la cessione di Szczesny agli arabi per 5 milioni di euro risparmiando sul grosso ingaggio del portiere polacco. Un nuovo tassello che prende forma dunque in attesa dell'ufficialità di Di Gregorio.