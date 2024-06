video suggerito

Il piano della Juve per prendere Douglas Luiz: l’Aston Villa può ottenere due calciatori in cambio La Juventus vuole Douglas Luiz dall’Aston Villa e i due club stanno iniziando a mettere su la trattativa. I bianconeri oltre a McKennie potrebbero mettere sul piatto anche un altro giocatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Juventus vuole Douglas Luiz dall'Aston Villa e i due club stanno iniziando a mettere su la trattativa. I bianconeri gradirebbero molto il palleggio e la tecnica del mediano che in questo momento è col Brasile insieme a Bremer e Danilo. Il prezzo del cartellino è tra i 50/60 milioni ma col direttore degli inglesi Monchi si cerca di arrivare a uno sconto. Come? Giuntoli sta lavorando all'inserimento di una contropartita come McKennie che abbasserebbe a 30 la cifra. Ma i bianconeri potrebbero anche fare di più inserendo un altro giocatore.

Iling-Junior può entrare nell'affare.

La strategia della Juventus per prendere Douglas Luiz dall'Aston Villa

Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, entrambi i club in questo momento sono in contatto per studiare la fattibilità di un possibile trasferimento del giocatore in bianconero. L’operazione verrebbe strutturata con una base fissa cash più una o due contropartite tecniche. A tal proposito nelle ultime ore si starebbe pensando anche di inserire, oltre a McKennie, anche Samuel Iling-Junior. Da capire, però, anche se le richieste di ingaggio di Douglas Luiz possano rientrare nei parametri della Juventus. L'affare è in continua evouzione.

Iling era un giocatore importante per Allegri il quale ha sempre apprezzato il suo modo di incidere a partita in corso. Il giovane esterno inglese però potrebbe preferire un'esperienza proprio in patria in Premier e la Juventus potrebbe accontentarlo. Da capire se il nome di Douglas Luiz sia stata una precisa richiesta di Thiago Motta pronto a diventare nuovo allenatore della Juventus nella prossima settimana con l'ufficialità che fino a questo momento non è ancora arrivata dopo l'addio al Bologna.

McKennie è il primo nome per entrare nello scambio con Douglas Luiz.

Le altre trattative di mercato della Juventus in entrata e in uscita

La Juventus nel frattempo è attiva anche su altri fronti. Oltre ad aver chiuso praticamente per il portiere Michele Di Gregorio, i bianconeri dopo aver ceduto Kaio Jorge puntano a piazzare un altro affare in uscita, ovvero Szczesny all'Al Nassr. In entrata inoltre si valutano ancora i nomi di Giovanni Di Lorenzo, pronto a lasciare il Napoli e abbracciare la Juventus e Thiago Motta. Sempre da monitorare anche la vicenda Rabiot e Chiesa che potrebbe rinnovare o essere ceduto ancora in Serie A con Roma e Napoli pronti a darsi battaglia per prenderlo.