Il nuovo attacco della Juve studiato da Comolli in poche settimane: due passaggi per completare il puzzle

La Juventus sta lavorando per consegnare a Tudor in attacco di livello. Dopo gli acquisti di David e quello ormai certo di Conceicao mancano ancora due tasselli per completare il puzzle.

Damen Comolli sta operando sul mercato senza un direttore sportivo da quando è approdato alla Juventus. Il suo incarico da direttore generale, in attesa di fare questa nomina, lo sta portando a condurre personalmente le trattative per rinforzare la rosa a disposizione di Tudor. Con il supporto di alcuni suoi uomini di fiducia sin dal suo insediamento è riuscito a chiudere l'operazione che ha portato in bianconero l'attaccante David e ormai quasi certamente anche Francisco Conceicao dopo una lunga trattativa col Porto per il prezzo del suo cartellino.

Nel mezzo anche la questione Vlahovic con il giocatore che sembra ormai pronto a vivere una stagione da separato in casa se non dovesse aprirsi la possibilità di un trasferimento in questa estate. Ma il piano di Comolli sembra molto chiaro e il dirigente francese sta lavorando anche su altri tre/quattro fronti per consentire alla Juventus di avere un attacco di assoluto valore in vista della prossima stagione. Operazioni portate avanti dopo il via libera di Tudor che ha apprezzato molto il modo di lavorare di Comolli.

Conceicao durante la sua prima esperienza in bianconero.

La Juventus sta provando in tutti i modi con Comolli a fare un mercato ragionato, intelligente, che non comporti spese esagerate. Ne è un esempio l'affare David preso a parametro zero ma anche quello di Conceicao chiuso a 32 milioni ma pagabili in 4 esercizi. Con le entrate del Mondiale per Club i bianconeri hanno dunque subito chiuso per l'acquisto del portoghese e ora hanno ancora altri due obiettivi da centrare: Sancho e Kolo Muani. Anche in questo caso sarà fondamentale convincere i club a cedere al giusto prezzo dato che i calciatori in questione hanno già dato il loro via libera.

Servono fondi, milioni di euro, prima di affondare il colpo. E la Juventus sta cercando di trovare i tasselli giusti per completare il puzzle in tempi brevissimi. In tal senso aiuterebbero e non poco le cessioni contemporanee di Nico Gonzalez e Mbangula, senza dimenticare Weah. Per il primo in Arabia l'AlAhli avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere l’esterno argentino dopo una sola stagione. Per il belga invece pare che il Werder Brema sia a un passo dal giocatore per una cifra da 10/12 milioni da corrispondere alla Juve.

Kolo Muani con la maglia della Juventus.

Il nuovo attacco pensato da Comolli per rinforzare la Juve di Tudor

Cifre importanti al quale si potrebbe aggiungere anche la probabile cessione di Vlahovic che interessa al Milan. Ma per il momento queste due operazioni potrebbero bastare a Comolli per dare l'affondo decisivo all'acquisto di Kolo Muani dal PSG il quale aprirebbe al prestito ma con obbligo di riscatto intorno ai 45 milioni di euro.

I bianconeri potrebbero anche giocare sulla proposta di un prestito oneroso a 10, ma l'affare è apertissimo. Per Sancho invece i bianconeri hanno alzato a poco più di 17 milioni l'offerta al Manchester United sperando che allo stesso tempo vada in porto anche la cessione di Nico Gonzalez. In questo modo Comolli potrebbe consegnare a Tudor un attacco composto da Kolo Muani, David, Yildiz, Sancho e Conceicao.