Cosa succede ora tra Douglas Luiz e la Juve: Comolli costretto a cederlo subito a una sola condizione

La Juventus è alle prese con il primo giorno di raduno agli ordini di mister Igor Tudor ma anche col caso Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano non si è presentato alla Continassa nella giornata di ieri senza dare una motivazioni. Per lui prevista una sanzione disciplinare da parte del club che ora accelera per cederlo. Che non rientrasse più nei piani della società e dell'allenatore si era capito già al Mondiale per Club dove Tudor gli ha concesso soltanto 45 minuti. La mossa però di forzare in questo modo il suo addio di certo Damen Comolli, che sta gestendo in questo momento il mercato della Juventus, non se l'aspettava.

Non è chiaro se il giocatore si presenterà agli allenamenti nei prossimi giorni ma resta il fatto che pare si tratti di una presa di posizione forte da parte di Douglas Luiz e sicuramente del suo entourage che gli ha consigliato questa mossa. Un problema non di poco conto per la Juventus già alle prese con un altro separato in casa come Vlahovic. A differenza del serbo però Douglas Luiz ha un peso importante in questo momento a bilancio. I bianconeri, per non iscrivere minusvalenze a bilancio, dovrebbero cederlo per circa 40 milioni di euro.

Douglas Luiz con la maglia della Juventus.

Una cifra non di poco conto se consideriamo che solo la passata stagione la Juve aveva sborsato ben 50 milioni per averlo in rosa prelevandolo dall'Aston Villa. Nelle ultime settimane si sono registrati gli interessi di Nottingham Forest, Everton, Manchester United e West Ham ma appare difficile oggi capire se davvero si riuscirà ad arrivare a un accordo a quelle cifre. Per questo i bianconeri sarebbero disposti a valutare un prestito oneroso. Partendo da 10 milioni e ulteriori 30 da aggiungere in sede di riscatto.

Leggi anche Douglas Luiz sarà punito dalla Juventus dopo il suo comportamento nel giorno del raduno

Cosa manca alla Juventus sul mercato e come sostituirà Douglas Luiz

La Juventus dovrà dunque mettere a segno questa cessione per poi trovare un sostituto: il nome che è in cima alla lista è quello di Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ma non è l'unico ruolo in cui i bianconeri in questo momento sono scoperti. Servono un difensore centrale come Balerdi e Chabot ma anche un altro centrocampista e un esterno offensivo che ad oggi porta al nome di Sancho. Senza dimenticare il capitolo attaccante e qui l’idea principale è il ritorno di Kolo Muani che in questo momento si sta allenando con la squadra giovanile del PSG.