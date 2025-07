Douglas Luiz sarà punito dalla Juventus dopo il suo comportamento nel giorno del raduno

La Juventus è subito alle prese col caso Douglas Luiz nel primo giorno di ritiro dei bianconeri. Il rientro dalle vacanze con appuntamento alla Continassa per la Vecchia Signora è stata l'occasione per compagni e addetti ai lavori di ritrovarsi e conoscere anche qualche volto nuovo. David e Conceicao sono assenti per motivi strettamente burocratici (e saranno rispettivamente alla Continassa domani e nel weekend ndr) mentre c'era Joao Mario arrivato dal Porto proprio nella serata di ieri. Ma ciò che ha fatto rumore in maniera clamorosa è stata l'assenza di Douglas Luiz.

Si tratta dell'unico giocatore dei bianconeri non presente nella giornata di oggi nel centro sportivo della Vecchia Signora. Il giocatore non ha dato alcuna giustificazione per la sua assenza. Si è semplicemente limitato a non presentarsi come invece ha fatto tutto il resto della rosa in quello che è il giorno dell'inizio ufficiale della nuova stagione della Juventus. La società bianconera prenderò subito provvedimenti disciplinari nei suoi confronti aprendo inevitabilmente un caso che avvicina il brasiliano all'addio.

Douglas Luiz in azione con la Juventus nell’unica partita giocata al Mondiale per Club.

Un esito inaspettato per un giocatore che solo un anno fa veniva pagato dai bianconeri ben 50 milioni di euro finiti nelle casse dell'Aston Villa. Investimento mai ripagato del tutto dato che il giocatore sia sotto la gestione Thiago Motta che con Igor Tudor non è mai riuscito a convincere nessuno dei due allenatori giocando soltanto 27 partite per un totale di 837 minuti. Addirittura nell'ultimo Mondiale per Club il suo minutaggio si è abbassato ulteriormente giocando soltanto 45 minuti.

Douglas Luiz non è mai riuscito a convincere né Thiago Motta e né Tudor.

Cos'ha fatto Douglas Luiz e cosa farà ora la Juventus

La spaccatura tra il giocatore, la società e gli allenatori è stata subito evidente. Al momento però non si registrano movimenti di mercato importanti nei suoi confronti anche perché la Juventus chiaramente vorrà monetizzare qualcosa dalla sua cessione. Ma resta discutibile il comportamento del giocatore che da professionista si sarebbe dovuto regolarmente presentare al raduno dei bianconeri per prendere parte ai primi allenamenti agli ordini di Tudor. Da capire quali saranno ore le prossime mosse della Juventus che potrebbe anche accelerare sul mercato per trovargli una sistemazioni in tempi brevissimi.