Vlahovic si ferma ancora dopo Juventus-Genoa: nuovo infortunio muscolare per il centravanti serbo

Dusan Vlahovic si è fermato ancora dopo Juventus-Genoa: gli esami al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo. I tempi di recupero e le partite che rischia di saltare.

Si ferma ancora Dusan Vlahovic e la notizia, per la Juventus, pesa soprattutto perché arriva nel momento in cui il centravanti serbo stava appena provando a rientrare davvero nelle rotazioni. Nella vittoria contro il Genoa non è nemmeno riuscito a entrare in campo: durante il riscaldamento nel secondo tempo ha accusato un problema al polpaccio sinistro e ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il giorno dopo gli esami al J Medical hanno chiarito il quadro. La Juventus, nella nota ufficiale, ha spiegato: "Nel corso del riscaldamento effettuato durante il secondo tempo della gara contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha accusato un problema al polpaccio sinistro, in seguito al quale questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo".

Si tratta di una piccola lesione a uno del muscolo profondo del polpaccio, una zona delicata perché è molto sollecitata nella corsa, nei cambi di direzione e nella spinta. Le lesioni lievi del polpaccio richiedono in genere alcune settimane di stop e un rientro graduale, anche perché anticipare i tempi aumenta il rischio di ricadute.

Per questo, calendario alla mano, Vlahovic dovrebbe saltare certamente le prossime gare contro Atalanta e Bologna. Restano forti dubbi anche per la trasferta contro il Milan del 26 aprile. Le prossime partite già fissate dalla Juventus sono infatti Atalanta l'11 aprile, Bologna il 19 aprile e Milan il 26 aprile: il rientro più prudente, a quel punto, porterebbe direttamente alla sfida successiva, quella di inizio maggio contro il Verona.

Il punto è che questo nuovo stop arriva subito dopo il lungo tunnel da cui il serbo era appena uscito. Vlahovic, infatti, era rimasto fuori da fine novembre per la grave lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell'adduttore lungo sinistro, un infortunio che lo aveva costretto anche all'operazione.

Così, oltre al danno tecnico, per la Juve si riapre anche un tema più ampio: quello del futuro del numero 9. Sullo sfondo resta infatti la trattativa per il rinnovo di contratto, con l'ipotesi di un nuovo accordo a cifre più basse rispetto all'ingaggio attuale, ma proprio mentre le discussioni stavano entrando nel vivo è arrivato questo nuovo infortunio che forse potrebbe cambiare le carte in tavola.