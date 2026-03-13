Vlahovic verso il rinnovo con la Juve, ma ci sarà un taglio netto al suo attuale stipendio

L'abbraccio dei tifosi prima della partita col Pisa e ora il rientro pienamente in gruppo finalmente a disposizione di Luciano Spalletti e della Juventus. Dusan Vlahovic è tornato e dopo l'operazione di dicembre si è rimesso a lavorare duramente per riprendersi quel posto in attacco che era finito inevitabilmente a David il quale però non è assolutamente riuscito a convincere il proprio allenatore. Ecco perché oggi Vlahovic, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 è più di una risorsa per Spalletti. Un asso nella manica non indifferente per centrare il quarto posto Champions e forse costruire insieme anche il progetto tecnico in vista della prossima stagione.

Vlahovic sembrava infatti già destinato a partire l'estate scorsa ma nessuno avrebbe mai preso un giocatore che guadagna alla Juve ben 12 milioni l'anno. Il serbo allora si è rimesso in campo con la consapevolezza di voler convincere la Juve a puntare su di lui e rinnovargli quell'accordo. Gol, assist e prestazioni importanti sono servite alla Juve per farci un pensiero ma nel frattempo si è ripreso la fiducia dei tifosi. Spalletti l'ha utilizzato fino all'infortunio e ora specie dopo i rinnovi dello stesso tecnico – ormai imminente – e quello di McKennie ed Yildiz, anche il serbo è pronto a restare rinunciando alla metà del suo attuale ingaggio.

Vlahovic dopo essersi infortunato.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport sarebbero stati fatti già grossi passi avanti per il rinnovo del serbo che avrebbe pronti sul tavolo Un ingaggio di 6 milioni di euro, 7 con i bonus in modo da portare Dusan sulla stesso piano, o quasi, della stellina turca Kenan Yildiz. Un taglio drastico del suo stipendio dovuto soprattutto alla rimodulazione degli ingaggi voluta dalla società. Di fatto si tratta del massimo sostenibile dalla società in questo momento pronto a far firmare a Vlahovic un contratto di un anno con opzione sul secondo o direttamente un biennale.

I tentennamenti del Barcellona e del Bayern Monaco per il serbo hanno fatto il resto per fargli capire che realmente la Juve era ancora il suo presente e il suo futuro. Spalletti lo porterà in panchina contro l'Udinese e non è da escludere che gli possa riservare un bel po' di minutaggio in campo. Le risposte che il tecnico attendeva da David e Openda non sono arrivate e per questo Vlahovic ha di nuovo il suo posto lì libero, in attesa di ritrovare la condizione migliore. Nel frattempo la Juve ha fatto il suo primo passo avanti verso il giocatore.