Serie A
video suggerito
video suggerito

Vlahovic verso il rinnovo con la Juve, ma ci sarà un taglio netto al suo attuale stipendio

Dusan Vlahovic verso il rinnovo con la Juventus. I bianconeri e il serbo potrebbero presto legarsi con un nuovo accordo, ma lo stipendio dell’attaccante sarà ridotto a metà.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'abbraccio dei tifosi prima della partita col Pisa e ora il rientro pienamente in gruppo finalmente a disposizione di Luciano Spalletti e della Juventus. Dusan Vlahovic è tornato e dopo l'operazione di dicembre si è rimesso a lavorare duramente per riprendersi quel posto in attacco che era finito inevitabilmente a David il quale però non è assolutamente riuscito a convincere il proprio allenatore. Ecco perché oggi Vlahovic, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026 è più di una risorsa per Spalletti. Un asso nella manica non indifferente per centrare il quarto posto Champions e forse costruire insieme anche il progetto tecnico in vista della prossima stagione.

Vlahovic sembrava infatti già destinato a partire l'estate scorsa ma nessuno avrebbe mai preso un giocatore che guadagna alla Juve ben 12 milioni l'anno. Il serbo allora si è rimesso in campo con la consapevolezza di voler convincere la Juve a puntare su di lui e rinnovargli quell'accordo. Gol, assist e prestazioni importanti sono servite alla Juve per farci un pensiero ma nel frattempo si è ripreso la fiducia dei tifosi. Spalletti l'ha utilizzato fino all'infortunio e ora specie dopo i rinnovi dello stesso tecnico – ormai imminente – e quello di McKennie ed Yildiz, anche il serbo è pronto a restare rinunciando alla metà del suo attuale ingaggio.

Vlahovic dopo essersi infortunato.
Vlahovic dopo essersi infortunato.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport sarebbero stati fatti già grossi passi avanti per il rinnovo del serbo che avrebbe pronti sul tavolo Un ingaggio di 6 milioni di euro, 7 con i bonus in modo da portare Dusan sulla stesso piano, o quasi, della stellina turca Kenan Yildiz. Un taglio drastico del suo stipendio dovuto soprattutto alla rimodulazione degli ingaggi voluta dalla società. Di fatto si tratta del massimo sostenibile dalla società in questo momento pronto a far firmare a Vlahovic un contratto di un anno con opzione sul secondo o direttamente un biennale.

Leggi anche
Spalletti può cambiare totalmente l'attacco della Juve: panchina anche per David in attesa di Vlahovic

I tentennamenti del Barcellona e del Bayern Monaco per il serbo hanno fatto il resto per fargli capire che realmente la Juve era ancora il suo presente e il suo futuro. Spalletti lo porterà in panchina contro l'Udinese e non è da escludere che gli possa riservare un bel po' di minutaggio in campo. Le risposte che il tecnico attendeva da David e Openda non sono arrivate e per questo Vlahovic ha di nuovo il suo posto lì libero, in attesa di ritrovare la condizione migliore. Nel frattempo la Juve ha fatto il suo primo passo avanti verso il giocatore.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Juventus
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Formula 1
Mini-pole per Russell a Shanghai, Antonelli 2°. Hamilton batte Leclerc nel duello Ferrari
La griglia di partenza della Sprint del GP Cina di Formula 1 2026: anche Norris davanti alle Ferrari
I dati Mercedes spariscono durante le Qualifiche Sprint in Cina: sospetto guasto alla telemetria
Russell svela la falla nel nuovo regolamento F1 sulle partenze: "C'è un bug nel giro di formazione"
Perché il Cavallino ha aggiunto un'aletta sull'Halo della SF-26 al GP Cina: il vantaggio aerodinamico
La Rossa di Maranello porta l'ala "Macarena" al GP Cina: come funziona e quanto rende più veloci
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views