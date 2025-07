Douglas Luiz è un problema per la Juventus: Comolli può chiudere la sua cessione entro pochi giorni

Douglas Luiz potrebbe lasciare presto la Juventus. Dopo aver disertato il primo giorno di ritiro dei bianconeri il centrocampista sarà multato dalla Vecchia Signora che allo stesso tempo troverà subito una soluzione per poterlo cedere. Il più in fretta possibile per non destabilizzare lo spogliatoio e soprattutto liberare la sua casella per permettere di ingaggiare uno o due giocatori a centrocampo. Ecco perché ora è un ostacolo. In questo momento pare che il Fenerbahce sia la squadra più avanti sul brasiliano e soprattutto quella che ha mostrato il maggiore interesse per il giocatore.

Secondo il portale turco Fanatik sarebbe pronto a scendere in campo in prima linea anche José Mourinho il quale vorrebbe fortemente l'ex Aston Villa in squadra. E tutto ciò fa pensare che questo possa succedere presto data la presenza prevista a Torino nella prossima settimana da parte del direttore sportivo dei turchi, Devin Ozek, pronto a incontrare Comolli e capire se ci sono margine per chiudere l'affare. Dopo aver mancato l'acquisto di Calhanoglu dunque il club si è lanciato totalmente su Douglas Luiz sperando di non che la trattativa possa chiudersi a breve.

Douglas Luiz con la maglia della Juventus.

Chiaramente il Fenerbahce vuole sfruttare la situazione il più possibile infilandosi in questa vicenda come squadra pronta a dare una via d'uscita sia alla Juve che a Douglas Luiz. I turchi potrebbero anche approfittare del fatto che i bianconeri abbiano fretta di liberarsi del brasiliano sperando così di poter proporre anche solo un prestito con diritto di riscatto a Comolli che però per il cartellino del giocatore chiede 40 milioni di euro. Difficile pensare che i turchi possano accontentarlo ma magari potranno pensare a un prestito oneroso.

Dall'altra parte la Juventus, visto che Douglas Luiz era già fuori dal progetto, ha intenzione da tempo di ingaggiare un altro centrocampista, forse due. Sul taccuino del direttore francese da tempo ci sono i nomi di André e Hjulmand. Tuttavia, per il momento, tutto è fermo. Comolli, infatti, continua a tenere in caldo questi nomi prima di prendere una decisione definitiva riguardo al loro acquisto. La necessità al momento è quella di sciogliere il nodo Douglas Luiz, il cui futuro è ancora incerto.