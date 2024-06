video suggerito

Accelerata Juve per prendersi Koopmeiners dall'Atalanta: Giuntoli inserisce un difensore nell'affare Teun Koopmeiners avrebbe l'accordo con la Juventus. Ora la palla passa a Giuntoli che dovrà trovare l'intesa con l'Atalanta per la cessione del centrocampista olandese con l'inserimento di Huijsen nell'affare.

A cura di Fabrizio Rinelli

La nuova Juventus che Cristiano Giuntoli sta costruendo per consegnarla nelle mani di Thiago Motta inizia a prendere forma. In attesa che la nomina del nuovo allenatore bianconero diventi ufficiale, il dirigente bianconero si sta muovendo con forza sul mercato. Teun Koopmeiners è il primo obiettivo e secondo quanto scritto da La Stampa quest'oggi l'accordo tra l'agente del centrocampista olandese e la Juventus sarebbe stato trovato. Un'intesa per un quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

A questo punto, se fosse così, la Juventus dovrà lavorare con la Dea per acquistare il cartellino dell'olandese, valutato 55 milioni di euro. E qui Giuntoli si gioca una carta a sorpresa che potrebbe anche fare enormemente piacere all'Atalanta: Dean Huijsen. La valutazione di mercato del difensore è tra i 25 e i 30 milioni – cifra formulata dal Borussia Dortmund nelle scorse settimane – avvicinando così quella fissata dall'Atalanta per cedere Koopmeiners. A Gasperini piace tanto Huijsen e sarebbe anche fondamentale in difesa dopo l'infortunio di Scalvini.

Koopmeiners in azione contro la Juventus.

Il piano di Giuntoli per Koopmeiners con l'inserimento di Huijsen

La trattativa non dovrebbe essere semplice, anche perché l'Atalanta preferirebbe una cessione senza l'inserimento di contropartite tecniche. In questo caso però il difensore piace a Gasperini e sostituirebbe subito Scalvini che ne avrà almeno per 6 mesi. Ma non è tutto, dietro a questa operazione potrebbe inserirsi con forza anche il Liverpool del nuovo tecnico olandese Slot. I Reds fanno sul serio e non badano di certo a spese. La Juventus sa di poter essere forte a tal punto da convincere il giocatore a trasferirsi in bianconero ma nulla è ancora concluso.

Nel frattempo Giuntoli, che ormai ha chiuso col Monza per l'acquisto di Di Gregorio in porta, sta lavorando anche su altri fronti. Il secondo è Calafiori, ora impegnato con la Nazionale Italiana di Spalletti, che sarebbe uno dei pupilli di Thiago Motta. In uscita però è da capire la situazione relativa a Federico Chiesa ma anche allo stesso Matias Soulé che Thiago Motta potrebbe anche pensare di trattenere in bianconero dopo la buona stagione da protagonista vissuta al Frosinone nonostante la cocente retrocessione all'ultima giornata.