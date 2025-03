video suggerito

Koopmeiners commette una gaffe dopo l'esonero di Thiago Motta: pubblica un messaggio indelicato Il messaggio di Koopmeiners sui social ha scatenato le polemiche dei tifosi della Juve: le sue parole sono fraintendibili e per qualcuno sono dirette a Thiago Motta.

A cura di Ada Cotugno

Il silenzio dei giocatori della Juventus dopo l'esonero di Thiago Motta ha fatto nascere diverse discussioni. Soltanto un giocatore si è esposto sui social per salutare l'ormai ex allenatore, mentre dal resto del gruppo bianconero non è volata una parola: neanche i giocatori che sembravano essere suoi fedelissimi hanno postato un messaggio e Teun Koopmeiners ha fatto addirittura una gaffe che ha già generato un mare di polemiche fra i tifosi.

Il centrocampista è stato impegnato nelle due partite di Nations League con l'Olanda e al termine della finestra degli impegni internazionali ha pubblicato su Instagram un carosello di foto, accompagnate da un commento piuttosto delicato e facile da fraintendere. Nei commenti i sostenitori della Juve lo hanno attaccato duramente, perché il suo messaggio appare come una presa in giro verso l'allenatore che lo ha sempre difeso nonostante gli alti e i bassi di questa avventura.

Il messaggio di Koopmeiners scatena le polemiche

Il centrocampista ha pubblicato su Instagram qualche foto dei due ultimi impegni con l'Olanda. Gli Oranjes sono stati eliminati ai quarti di Nations League dalla Spagna dopo due partite infuocate e di altissimo livello, proprio nei giorni in cui Thiago Motta dava il suo addio alla Juventus. Koopmeiners non ha espresso nessuna parola nei confronti del suo allenatore, ma il commento a corredo delle ultime foto ha scatenato la tempesta.

"Un sacco di cose positive da prendere da questa settimana" ha scritto l'olandese, un messaggio che può essere facilmente frainteso. Chiaramente il centrocampista si riferisce alle partite con l'Olanda, ma c'è anche un'altra lettura possibile che ha scatenato i commenti dei tifosi bianconeri: per alcuni il giocatore starebbe esultando anche per l'esonero di Motta, l'allenatore che gli è sempre rimasto accanto nonostante le brutte prestazioni. Da Koopmeiners non è arrivato nessun chiarimento e il suo profilo è stato invaso da sostenitori della Juve scatenati.