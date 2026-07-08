Bizarrap fa una gaffe sul premio a Messi dopo l’Egitto: “Sapevo già da ieri che dovevo consegnarlo”

La gaffe in diretta del produttore musicale dopo la sfida dei Mondiali vinta 3-2 dalla Seleccion. La sua frase ha scatenato le proteste per una “partita truccata”.

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Gonzalo Julián Conde, alias Bizarrap, è un produttore musicale argentino molto famoso (soprattutto in Sudamerica) ed è un grande tifoso dell'Argentina e di Lionel Messi. Martedì era allo stadio per assistere alla partita tra la Seleccion e l'Egitto non solo da spettatore: in quanto ospite-celebrità, gli è stato chiesto di consegnare un premio speciale da parte di uno sponsor al calciatore protagonista. A chi? Facile, facile immaginare il fortunato vincitore… Il "10" dell'Albiceleste, suo idolo e trascinatore nell'incontro con i nord-africani.

Cosa c'è di strano? Nulla… il problema è nato per la gaffe fatta da Bizarrap che, al momento dell'intervista, s'è lasciato sfuggire: "Sapevo già da ieri che il premio andava a Messi". Tanto è bastato per alimentare sospetti, polemiche e clima da complotto a margine di un incontro già scandito dalle proteste durissime dell'Egitto verso un arbitraggio definito troppo sbilanciato in favore dell'Argentina.

Bizzarrap e il premio a Messi dopo l'Egitto: "Lo sapevo già…"

L'episodio che ha scatenato le contestazioni sui social è legato all'intervista fatta al produttore musicale dopo la vittoria, in rimonta e sofferta, dell'Argentina da 0-2 a 3-2. A far discutere non è stata la premiazione, bensì una frase pronunciata dallo stesso Bizarrap durante l'intervista successiva. Ha spiegato l'emozione di poter consegnare il premio a Messi. Nel farlo, però, si è lasciato sfuggire una frase destinata a diventare virale: "da ieri sapevo a chi lo avrei dato", ovvero Messi.

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Parole che molti utenti hanno interpretato come la prova che il vincitore fosse stato deciso in anticipo. Proprio come accaduto in campo, con l'Egitto aveva già accusato il torneo di essere truccato. Accortosi immediatamente dell'equivoco, il produttore argentino ha cercato di correggersi, precisando che intendeva riferirsi al giocatore che avrebbe meritato il riconoscimento, indipendentemente da chi fosse.

Era il riconoscimento ufficiale MVP della FIFA

Il riconoscimento consegnato da Bizarrap era il Player of the Match ufficiale FIFA, non solo un semplice premio promosso da uno sponsor della manifestazione e pensato soprattutto come iniziativa mediatica. Si tratta di un riconoscimento speciale, "pesante" in termini sportivi, e che ha un valore particolare rispetto ad altri spesso assegnati con finalità promozionali e sempre consegnati da personaggi famosi invitati all'evento.