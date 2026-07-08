La dieta impressionante di Haaland da 6000 calorie al giorno: mangia cuore di mucca e latte crudo

Il grande pubbloc dei Mondiali è rimasto affascinato dallo stile di vita non convenzionale di Haaland: fa la spesa dal contadino, consuma latte crudo e frattaglie.

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Ha eliminato il Brasile e ha trascinato la Norvegia tra le migliori otto squadre dei Mondiali, ma negli Stati Uniti Erling Haaland sta facendo parlare di sé anche per quello che fa fuori dal campo. Mentre il grande pubblico americano scopre il centravanti norvegese, sui social spopolano i video della sua vita quotidiana: niente supercar o yacht, ma una fattoria dove compra latte crudo, bistecche tomahawk cucinate in casa personalmente e una routine costruita attorno a un'unica ossessione, trasformare il proprio corpo nella miglior macchina da gol possibile.

Il dettaglio che più racconta il suo stile di vita riguarda proprio il cibo. Il norvegese assume circa 6000 calorie al giorno e basa la sua dieta su prodotti il più possibile genuini e a chilometro zero: latte crudo, miele grezzo, bistecche tomahawk, pesce e soprattutto frattaglie, le sue preferite, che compra in una fattoria del Cheshire che è diventata ormai il suo punto di riferimento.

Sui social Haaland ha pubblicato una foto in cui mangia una bistecca tomahawk dopo una partita

La vita di Haaland fuori dal campo

Il norvegese sembra quasi vivere in un mondo lontano da quello delle grandi stelle del calcio. Quando appenderà gli scarpini al chiodo il suo sono più grande è quello di avere una fattoria, guidare un trattore e prendersi cura delle sue mucche. È il perfetto riassunto dello stile di vita che ha costruito negli anni, aiutato da suo padre Alfie Haaland che con un nutrizionista gli ha creato un piano alimentare personalizzato che segue con molta attenzione. L'attaccante è lontano dagli stereotipi del calciatore moderno: non ha uno chef personale e la sua giornata ruota attorno a cibi semplici e di qualità come carne, pesce, uova, latte crudo e prodotti locali che considera fondamentali per mantenere il suo corpo al massimo.

Nel documentario Haaland: The Big Decision ha raccontato di voler mangiare nel modo più naturale possibile, scegliendo alimenti genuini e poco lavorati. Il suo menù comprende anche cuore e fegato di bovino, due alimenti insoliti per molti atleti, oltre a miele grezzo, branzino, asparagi, grandi bistecche e riso fritto con uova e latte crudo per colazione. L'unica eccezione che si concede sono le lasagne che prepara suo padre prima delle partite giocate in casa e che sono diventate una sorta di rituale per lui.

Il segreto del suo recupero

Non solo cucina e allenamento, anche anche il recupero che diventa una parte fondamentale della sua vita. Haaland cura il suo fisico ogni giorno con una routine quasi scientifica che gli permette di essere sempre in piena forma. Uno dei suoi segreti è il sonno: "Per me forse la cosa più importante nella vita è dormire, non solo tanto ma bene". Cerca di seguire il più possibile il suo ritmo cicardiano, facendo passeggiate alla luce del sole la mattina e utilizzando degli occhiali che filtrano la luce blu la sera per favorire il riposo. Dopo gli allenamenti alterna bagni di ghiaccio, sauna, terapia con luce rossa e sedute di fisioterapia per mantenere il corpo pronto a sostenere il ritmo del calcio ai massimi livelli: è così che è riuscito a dominare ai Mondiali alla sua prima apparizione, diventando uno dei giocatori più amati dai tifosi.