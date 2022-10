Il segreto di Haaland è l’insospettabile lasagna del papà: “Dentro c’è un ingrediente speciale” L’attaccante norvegese ha segnato 14 gol in 8 partite di Premier League, realizzando ben tre triplette. Haaland ha svelato qual è il suo segreto. Prima di ogni partita casalinga mangia una pietanza speciale cucinata dal papà.

A cura di Alessio Morra

Che Haaland fosse un attaccante fenomenale e con ampi margini di crescita lo si sapeva da un pezzo. Già tre anni fa, nella sua prima apparizione in Champions League, sbalordì ed aveva ‘appena' 19 anni. Con il Borussia Dortmund, che lo prese dal Salisburgo, il suo percorso di crescita è proseguito e ora è alla cattedra di Guardiola, che dopo anni ha capito di aver bisogno di un vero centravanti. Haaland in Premier League sta spaccando tutto, difese avversarie e record. Nessuno riesce a fermarlo. Un fenomeno vero che dopo 8 partite di campionato ha segnato già 14 gol. Dovesse continuare così realizzerebbe un primato clamoroso. In tanti vogliono capire qual è il suo segreto, in parecchi devono fare mea culpa, ma intanto lui ha svelato qual è il suo segreto. La risposta è sorprendente.

115 gol in 116 partite tra Salisburgo e Borussia Dortmund, 21 reti in 23 incontri con la nazionale della Norvegia. Con questo score si è presentato al Manchester City il giovane bomber che dopo aver ciccato l'esordio, nella Community Shield, ha iniziato a suon di gol il suo percorso con i campioni d'Inghilterra. E il suo cammino è clamorosamente straordinario. Doppietta all'esordio con il West Ham, poi a bocca asciutta con il Bournemouth (battuto 4-0, ma ha realizzato un assist), prima di mettersi a fare gol con una regolarità impressionante: tre triplette in sei partite, tutte in casa, l'ultima allo United, nel mezzo altri tre centri.

Lui è l'uomo del momento che può far volare anche in Champions Guardiola, ma intanto mentre gongola per i gol e i complimenti e fa festa pure sui social, con valanghe di like. In tanti gli chiedono qual è il suo segreto. C'è chi parla del fisico, chi della preparazione atletica Haaland ha svelato il suo segreto e ha rivelato che determinante è il papà Alfie, ex calciatore pure del City, che lo aiuta moltissimo facendo una cosa in particolare.

Il numero 9 del City ha rivelato che uno dei suoi segreti del successo sono le lasagne che gli prepara il papà, gliele prepara prima di ogni partita casalinga. E considerato che nelle ultime tre partite interne ha realizzato tre triplette, l'ultima allo United, è facile pensare che qualcosa di vero ci sia nelle sue parole: "Le lasagne di papà sono il mio segreto, penso aggiunga qualcosa di speciale, ci sarà un ingrediente segreto".

Haaland e Grealish celebrano il netto successo del Manchester City nel derby con lo United, battuto 6–3.

Ed ha poi aggiunto: "Le ho mangiate prima delle ultime partite casalinghe, quindi deve esserci qualcosa di speciale che aggiunge. Non faccio niente, lui cucina e io guardo". Parlando della sua squadra ha aggiunto: "Prima della partita e durante l'allenamento di venerdì, sentivo un club affamato che voleva aggredire in questa partita ed è esattamente quello che abbiamo fatto".

3 triplette nelle prime 8 partite di Premier League, record strabiliante per Erling Brut Haaland.

Haaland infine ha detto che già al venerdì aveva capito che sarebbe arrivato un grande risultato nel derby: "Sono venuto al campo di allenamento e ho sentito che sarebbe successo qualcosa di speciale. È difficile da spiegare, devi provare la sensazione e l'energia intorno. È stato speciale e lo abbiamo mostrato".