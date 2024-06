Scalvini esce per infortunio in Atalanta-Fiorentina: Spalletti e l’Italia con il fiato sospeso per EURO 2024

video suggerito

Giorgio Scalvini esce per infortunio in Atalanta-Fiorentina: Luciano Spalletti e l'Italia con il fiato sospeso in vista di EURO 2024. Il difensore della Dea è uscito dal campo al minuto 84 dopo essere rimasto a terra per qualche minuto dolorante: il calciatore classe 2003 stava provando a rincorrere Kouamé e ad un certo punto si è fermato perché ha sentito dolore al ginocchio.

All'inizio si è accasciato a terra con le mani sul volto, ma non è stato necessario l’intervento della barella perché è uscito sulle sue gambe dal terreno di gioco. Grande apprensione per la Nazionale Italiana, visto che Scalvini è stato convocato per gli Europei.

Scalvini esce per infortunio: cosa è successo

Il difensore dell'Atalanta ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro e, se dovesse essere confermato anche dagli esami è probabili che salterà gli Europei 2024. Una diagnosi più precisa verrà comunicata in seguito agli esami a cui si sottoporrà nei prossimi giorni ma le sensazioni non sono positive.

Il ginocchio sinistro di Giorgio Scalvini, mentre rincorreva l'avversario, ha effettuato un movimento innaturale ma non è il caso di mettersi a fare diagnosi a distanza: solo dopo gli accertamenti di potranno stabilire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. L’Europeo sembra a forte rischio.

Acerbi out per EURO 2024: pre-allertato Gatti

Francesco Acerbi salterà gli Europei a causa dei postumi della pubalgia e CT Luciano Spalletti ha già pre-allertato Federico Gatti, rimasto inizialmente escluso dalla lista dei 30 pre-convocati. Il difensore della Juventus comincerà la preparazione alla Continassa, per unirsi al gruppo azzurro soltanto in una seconda fare. Acerbi lunedì verrà operato dovrebbe tornare al lavoro con l'Inter in occasione dell'inizio del ritiro, fissato per il 13 luglio.