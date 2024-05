video suggerito

Acerbi è infortunato, salterà gli Europei con l'Italia: Spalletti ha già preallertato Gatti Francesco Acerbi salterà gli Europei con l'Italia a causa di un infortunio. Il difensore dell'Inter non sarà presente nel ritiro azzurro di Coverciano: al suo posto è stato preallertato Gatti.

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Acerbi non farà parte dei convocati dell'Italia che domani si raduneranno a Coverciano in vista degli Europei 2024 agli ordini del Ct Luciano Spalletti. A comunicarlo è stata la Federazione. I postumi di un infortunio hanno reso impossibile la presenza del difensore dell'Inter con gli azzurri. Questa la nota ufficiale: "A causa dei postumi di un ‘groin pain’ (pubalgia), il calciatore Francesco Acerbi non farà parte della Nazionale che domani si radunerà al Centro Tecnico Federale in vista di UEFA EURO 2024″.

Subito pronto il sostituito in difesa: "Il Ct azzurro Luciano Spalletti ha già preallertato il difensore della Juventus Federico Gatti, che si è reso disponibile e si metterà subito al lavoro nella propria sede. Al momento, dunque, sono 29 i calciatori che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano". Acerbi aveva saltato buona parte delle ultime partite di campionato dell'Inter successive alla vittoria matematica dello Scudetto tornando poi disponibile solo contro Lazio e Verona.

I 29 convocati di Spalletti per il ritiro dell'Italia

Dopo il derby Scudetto vinto al Meazza, Acerbi aveva infatti deciso di restare fuori nelle partite successive di campionato contro Torino, Lazio e Frosinone per poi giocare da titolare gli ultimi due incontri contro biancocelesti e scaligeri. L'intento di Acerbi era proprio quello di recuperare al meglio, una volta centrato il titolo di campione d'Italia con l'Inter, ed essere al 100% per giocare gli Europei con l'Italia.

Obiettivo fallito invece per l'ex centrale della Lazio. Spalletti ha così richiamato subito Gatti che si è messo immediatamente al lavoro pronto a partire per la Germania. Occasione d'oro per il difensore della Juventus che ha giocato praticamente sempre con Allegri in campionato. Questa dunque la lista dei 29 che domani entro le ore 12 raggiungeranno il ritiro a Coverciano.

I CONVOCATI PER IL RADUNO

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).