L'annuncio di Acerbi, chiude in anticipo la sua stagione con l'Inter: "Ora devo recuperare" Francesco Acerbi ha annunciato di aver chiuso in anticipo la sua stagione con l'Inter causa infortunio. Deve curare la pubalgia, l'annuncio sui social: "Ora ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni".

A cura di Fabrizio Rinelli

Francesco Acerbi ha annunciato di aver chiuso in anticipo la sua stagione con l'Inter causa infortunio. Non è chiaro se possa riuscire a recuperare per le ultime giornate di campionato, ma di sicuro il centrale ex Lazio non vorrà rischiare. Attraverso un post apparso sul proprio account Instagram, il difensore nerazzurro ha fatto sapere di aver stretto i denti finché ha potuto per il bene dei nerazzurri, ma che adesso dovrà fermarsi. Dopo la vittoria aritmetica dello Scudetto infatti non c'è più bisogno di fare ulteriori sforzi e per questo il difensore pensa già ai prossimi impegni.

"La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia". Acerbi, autore anche del primo gol dell'Inter che ha sbloccato il derby-Scudetto contro l'Inter, ha poi aggiunto: "Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni" con tanto di bandiera dell'Italia in evidenza. Chiaro in questo caso il riferimento del difensore che vuole farsi trovare pronto in caso di convocazione con la Nazionale di Luciano Spalletti in vista degli Europei ma anche per essere al 100% in vista dell'inizio della prossima stagione con l'Inter.

Acerbi sarà dunque indisponibile contro il Torino nel prossimo impegno. Da capire se vorrà forzare qualcosina nelle ultime quattro sfide di campionato ma è chiaro che al momento preferisce darci un taglio per poter poi essere prontissimo in caso di chiamata di Spalletti per gli Europei. Acerbi è stato uno dei grandi protagonisti dell'Inter, quasi sempre presente nel terzetto difensivo dei nerazzurri e imprescindibile nelle rotazioni di Simone Inzaghi nel pacchetto arretrato.

Un giocatore che lo stesso allenatore dell'Inter ha fortemente voluto portare con sé all'Inter e che è stato protagonista di ottime prestazioni in campo ma anche di diversi gol. L'Inter sicuramente non avrà difficoltà a rimpiazzarlo in questi ultimi impegni stagionali dando maggiore spazio a chi ha giocato meno. Su tutti Bisseck ma anche De Vrij dato che pure allo stesso Bastoni probabilmente Inzaghi concederà un po' di riposo per farlo arrivare in condizioni ottimali al raduno dell'Italia senza rischiare nulla.