Acerbi salta gli Europei a causa della pubalgia: i tempi di recupero e le scelte di mercato dell'Inter

A cura di Vito Lamorte

Francesco Acerbi salterà gli Europei a causa della pubalgia e lunedì si sottoporrà a un intervento chirurgico. Una situazione che ha sorpreso tutti perché nessuno si aspettava un nuovo stop per il difensore dell'Inter, che aveva provato a gestirsi nell'ultima fase di campionato per farsi trovare pronto per EURO 2024 ma le cose sono andate diversamente e così Acerbi non farà parte della spedizione azzurra in Germania.

Gli azzurri si ritroveranno oggi alle 12 a Coverciano, a parte Scalvini e Scamacca che si aggregheranno dopo il recupero di domenica. Federico Gatti è pre-allertato dal CT Luciano Spalletti e per il momento si allenerà nella propria sede.

I tempi di recupero di Acerbi: quando sarà a disposizione dell'Inter

Francesco Acerbi tornerà a disposizione dell’Inter per l’inizio del ritiro estivo, previsto intorno al 10 luglio e in fin dai primi giorni verrà testata la condizione fisica dell’ex calciatore di Lazio e Sassuolo in vista di una stagione ricca di impegni con cinque competizioni da disputare per i nerazzurri (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club).

Il difensore nerazzurro aveva annunciato, dopo la vittoria aritmetica dello scudetto nel derby, di aver giocato a lungo con il problema fisico, decidendo di fermarsi proprio per recuperare adeguatamente in vista di EURO 2024: Acerbi ha saltato le gare contro Torino, Sassuolo e Frosinone, tornando in campo per le ultime due gare contro Lazio e Verona. Tutto è stato vano perché il problema si è riacutizzato e l’operazione è necessaria.

Il mercato dell'Inter cambia in difesa dopo l'operazione di Acerbi?

Il nuovo stop di Francesco Acerbi potrebbe aprire nuovi scenari per il mercato in difesa dell'Inter: sono tre i nomi nel mirino e che piacciono da tempo. Il preferito è Alessandro Buongiorno ma il Torino chiede 40 milioni di euro e la concorrenza è agguerrita. Altri due calciatori che sono da tempo in orbita nerazzurra sonoPerr Schuurs, sempre del Torino, e Jaka Bijol dell'Udinese.

Inoltre, l'Inter deve fare delle valutazioni perché sia Acerbi che de Vrij sono a scadenza il prossimo anno e onde evitare di perdere due centrali in un solo colpo forse qualcosa andrà fatta prima.