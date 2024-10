video suggerito

Milik si opera ancora, si allungano in tempi di recupero: quando tornerà in campo con la Juve Milik non potrà tornare in campo tra poche settimane: la nuova operazione al ginocchio sinistro sposta il rientro alla fine dell’anno. La Juventus valuta un nuovo attaccante per gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'infortunio di Arek Milik si è rivelato essere più serio del previsto e anche i tempi di recupero si allungano a dismisura. L'attaccante ha subito una nuova operazione al ginocchio sinistro e non potrà rientrare nelle prossime settimane, come era previsto inizialmente. Una doccia fredda per lui, rimasto fermo ai box dallo scorso giugno, e anche per la Juventus che in questa stagione non lo ha mai avuto a disposizione.

Nuova operazione per Milik

Il polacco si è infortunato con la nazionale in estate e da allora ha attraversato un vero calvario che sembra non avere fine. A giugno aveva subito un'operazione di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro e sarebbe dovuto rientrare nelle prossime settimane a disposizione di Thiago Motta, ma adesso non sarà più così.

Per poter superare il problema al ginocchio oggi si è sottoposto a una nuova operazione che lo terrà fuori ancora a lungo. A comunicarlo è stata la stessa Juventus: "Nella giornata di oggi Arkadiusz Milik è stato sottoposto a sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro. L’intervento è stato eseguito presso la clinica Villa Stuart dal prof. Pier Paolo Mariani alla presenza del Responsabile Sanitario del club dott. Luca Stefanini. I tempi di recupero saranno definiti a seguito dei prossimi controlli clinici".

Quando tornerà in campo

La domanda che si fanno i tifosi è solo una: quando potrà rientrare adesso Milik? La seconda operazione allunga notevolmente i tempi di recupero: il suo ritorno iniziale sarebbe dovuto avvenire subito dopo la prossima sosta ma ovviamente non sarà più così. I bianconeri lo aspettano di nuovo in campo tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025 se tutto dovesse procedere secondo i piani.

Thiago Motta non ha mai avuto a disposizione il suo vice-Vlahovic in questo inizio di stagione e dovrà fare a meno di lui per altri mesi. La nuova operazione di Milik potrebbe portare la Juve a sondare il terreno nel mercato di gennaio alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa.