Infortunio De Ketelaere, salterà due scontri diretti: tegola Atalanta per la lotta Champions L'Atalanta perde De Ketelaere per infortunio prima dello scontro diretto per la Champions contro il Bologna: quante partite salta e quando tornerà in campo.

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta perde un tassello importante per queste ultime giornate di campionato: Charles De Ketelaere salterà le partite contro Bologna e Milan, due scontri diretti per cercare un posto nella prossima Champions League in una classifica che diventa sempre più corta. Una brutta notizia per Gian Piero Gasperini che da oltre tre settimane sta facendo i conti con una crisi di risultati e una sterilità in attacco che non si era mai vista prima in questa stagione dove per la Dea filava sempre tutto liscio.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il belga hanno riportato una lesione di primo grado del muscolo fasciale dell'adduttore lungo della coscia sinistra, un problema non grave ma che lo costringerà a stare fermo per circa dieci giorni. Salterà sicuramente la partita contro il Bologna di domenica, snodo fondamentale per sperare di finire all'interno delle prime quattro posizioni del campionato, ma probabilmente non ci sarà neanche nella gara successiva contro il Milan.

L'Atalanta perde De Ketelaere per infortunio

La notizia arriva proprio nel momento peggiore, dopo le tre sconfitte consecutive contro Inter, Fiorentina e Lazio che hanno gettato la Dea all'interno di un buco nero. In queste tre partite l'Atalanta non ha segnato neanche un gol, una situazione inusuale per una squadra che ha da sempre avuto tante alternative per andare in rete. E l'infortunio di De Ketelaere complica ancora di più la situazione, ora che il campionato è arrivato alle battute finali e ogni punto conta.

Il belga dovrà stare fermo almeno dieci giorni secondo l'esito degli esami ai quali si è sottoposto e non ci sarà per lo scontro diretto contro il Bologna che potrebbe cambiare le gerarchie della classifica, dato che le due squadre sono separate da appena un punto. Ma potrebbe non essere disponibile neanche contro il Milan nella domenica di Pasqua, con la trasferta a San Siro che potrebbe rivelarsi molto insidiosa.