Sabatini e Trevisani litigano in diretta per colpa di Allegri: “Espatria!”, “Ti devi arrendere”

Scontro totale in diretta tra i giornalisti Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani. In diretta su Mediaset l’argomento è Allegri e la mancata qualificazione del Milan in Champions: “Espatria!”.

Il Milan è fuori dalla Champions e negli studi di Mediaset è scontro totale in diretta tra Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani. I due giornalisti, nel corso del programma d'approfondimento di ieri post fine campionato, si sono scontrati verbalmente sul tema relativo proprio ai rossoneri. Nello specifico sulle responsabilità di Massimiliano Allegri. Proprio sul tecnico livornese da tempo Sabatini e Trevisani hanno pareri discordanti. Il primo ha da sempre appoggiato il lavoro dell'allenatore del Milan mentre il secondo è totalmente in disaccordo.

Non è la prima volta che accade che i due si diano battagli proprio negli studi Mediaset per parlare di Allegri, ma dopo l'uscita di scena dei rossoneri dalla Champions, è arrivata la resa dei conti. Sabatini esordisce: "Solo 24 ore fa non solo Manna pensava ad Allegri, ma c'era Modric che magari se ne intende meno di te – riferito a Trevisani che a questo inizia a rispondere punto per punto – Sandro se io e te parliamo di calcio può succeder di tutto nella vita". Lo scontro va avanti e solo l'intervento di Alberto Brandi ristabilisce la pace tra i due in un momento assolutamente concitato della trasmissione.

Sabatini non ci sta e difende ciò che ha sempre sottolineato nel corso della stagione promuovendo il lavoro di Allegri al Milan e attacca Trevisani: "Se mi metto a ricordare tutte le cose che hai detto – dice –. La gente a Mediaset deve sentire a Trevisani che fa le battute. Fai una cosa: espatria anche te". Trevisani dal canto suo continua imperterrito sulla linea della mancata qualificazione in Champions del Milan definendolo chiaramente come un disastro sportivo che ad oggi mette d'accordo tutti: "Avete fatto la figura più brutta della storia".

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Lo scontro è nel pieno e Sabatini tenta di far valere la propria posizione e attacca il collega: "Dall'inizio di quando sei arrivato Pressing ci sono tutte le cose che hai detto, ci sono le figure tue nella storia". Il clima si fa incandescente e prima che Brandi mettesse fine a quello scontro verbale, Trevisani con una frase spiega in maniera molto chiara il suo concetto: "Ti deve arrendere Sandro, sei arrivato quinto, mani in alto – e Sabatini risponde –. Ma falla finita non ne hai indovinata una".