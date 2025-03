video suggerito

Milik di nuovo infortunato, salterà tutta la stagione: può rescindere il contratto con la Juve Milik si ferma ancora per un problema muscolare, potrebbe chiudere la stagione con 0 minuti giocati: adesso il suo futuro alla Juve è in bilico.

A cura di Ada Cotugno

La Juventus farà a meno di Arkadiusz Milik per tutta la stagione e non riuscirà ad averlo a disposizione neanche nelle ultime partite: l'attaccante polacco ha subito un nuovo infortunio mentre si stava riprendendo dal problema al ginocchio che lo ha fermato prima degli Europei, un calvario senza fine che si è riaperto proprio quando sembrava essere vicino al ritorno. Qualche settimana fa era volato in Polonia per potersi allenare con tranquillità, ma proprio l' ha subito un nuovo problema muscolare che ha fermato il suo rientro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe chiudere questa stagione con 0 minuti giocati e il rischio ovviamente è quello che i bianconeri decidano di rescindere il suo contratto con un anno di anticipo. Thiago Motta non ha mai potuto contare su di lui e adesso anche Tudor dovrà disegnare il suo attacco senza tener contro di Milik che sarebbe dovuto essere invece la prima alternativa a Vlahovic.

Un nuovo infortunio per Milik

La carriera del polacco è stata accompagnata dalla sfortuna e spesso ha avuto a che fare con infortuni difficili da smaltire. La scorsa estate ha dovuto rinunciare agli Europei con la Polonia per un problema al ginocchio che si sarebbe dovuto risolvere con una doppia operazione chirurgica, ma quasi un anno più tardi la situazione è rimasta immutata. Milik era tornato a casa per continuare il recupero, ma durante uno degli ultimi allenamenti ha accusato un problema muscolare che lo ha fermato ancora una volta. Nonostante sia ai box da giugno il rientro appare ancora lontano e la Juve sta facendo i conti per il futuro.

Non c'è ancora una data stabilita per il rientro, ma è probabile che l'attaccante finisca la stagione senza mai giocare. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 ma, visti i numerosi problemi fisici, è possibile che le parti dedicano di rescindere al termine di questa stagione, con un anno d'anticipo. È un'ipotesi non ancora confermata dalla società ma del tutto possibile, soprattutto perché i bianconeri non hanno mai potuto contare su di lui e hanno ripensato interamente l'attacco puntando su altri profili.