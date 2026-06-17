Angelo Moratti: “L’Inter comprò Ronaldo e la Nike ci mandò il nuovo contratto. Pensammo si fossero sbagliati”

Angelo Moratti, nipote dell’ex patron dell’Inter Massimo, racconta cosa accadde quando il club nerazzurro comprò Ronaldo il Fenomeno.

Angelo Moratti – figlio di Gian Marco Moratti e nipote del grande Angelo Moratti, ovvero il presidente cui è legato il ricordo della ‘Grande Inter' degli anni '60 – ha vissuto in prima persona la seconda era nerazzurra di famiglia: nel 1995 suo zio Massimo Moratti acquistò l'Inter da Ernesto Pellegrini, e Angelo lavorò a stretto contatto con lui non solo nella Saras, il gruppo petrolifero di famiglia, ma anche nella gestione del club. Anni di grande divertimento e gioie, col culmine del Triplete del 2010, nonché momenti indimenticabili come l'acquisto di Ronaldo Luis Nazario de Lima, per tutti Ronaldo il Fenomeno, con tutto quello che ne seguì sul piano commerciale.

Ronaldo – reduce da una stagione di altissimo livello al Barcellona, dopo l'esplosione al PSV – arrivò all'Inter neanche 21enne, nell'estate del 1997. E lì i Moratti capirono bene chi si erano messi in casa, non solo come calciatore. "In quegli anni io lavoravo in Saras, avevo l'ufficio di fianco a quello di mio zio e con lui mi divertivo da matti, perché uscivo dal mio ufficio, entravo da lui e invece di parlare del petrolio grezzo che arrivava da Abu Dhabi, volevamo comprare Cantona", ricorda Angelo Moratti.

L'Inter compra Ronaldo, la Nike mette sul tavolo dell'Inter una cifra pazzesca

"Lui passava tutte le notti a guardare queste cassette, allora c'erano dei VHS con le partite di calcio e guardava tutti i calciatori – racconta ancora Angelo – A un certo punto mi ricordo che una notte ha visto che c'era un terzino che si chiamava Zanetti. In realtà i suoi avevano detto di comprare un altro giocatore, lui ha detto ‘no, io voglio lui', poi Zanetti ha fatto la storia dell'Inter. L'anno dopo poi è arrivata la possibilità di comprare Ronaldo".

Ronaldo ha giocato per cinque stagioni nell’Inter

"Nel momento in cui noi abbiamo fatto sapere alla Nike che sarebbe arrivato Ronaldo, la Nike ha mandato per fax il nuovo contratto ed era un contratto talmente grande che abbiamo pensato che c'era uno zero in più, che aveva sbagliato. Per cui ho detto ‘ma sarà vero o non sarà vero?' Stavamo per richiamare, poi abbiamo detto ‘no, forse meglio di no, teniamoci lo zero in più'…", scherza il nipote di Massimo Moratti, ricordando lo stupore per quella cifra messa sul tavolo dallo sponsor tecnico che avrebbe accompagnato l'Inter da allora fino ad oggi.