Quante partite salta Lobotka col Napoli e quando torna dopo l’infortunio: i tempi di recupero

A cura di Fabrizio Rinelli

Stanislav Lobotka è diventato un giocatore talmente importante per il Napoli che alla notizia del suo infortunio con la Nazionale della Slovacchia contro l’Azerbaijan tutto l'ambiente partenopeo ha avuto un sussulto. Uomo chiave nel Napoli di Spalletti e anche in quello di Conte che viaggia spedito al primo posto in classifica. C'era grande apprensione attorno alle sue condizioni ebbene è stato proprio il Napoli attraverso un comunicato ufficiale a rendere nota la situazione riguardante il centrocampista slovacco e il suo impiego nelle prossime partite.

"Lobotka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro". Si tratta di fatto di un semi muscolo, non di una lesione grave. Un infortunio dunque quasi normale per un calciatore sui cui però bisogna grande attenzione circa il suo recupero. Lobotka sarà dunque assente sicuramente per la sfida contro l'Empoli che il Napoli dovrà giocare al rientro dopo la sosta allo stadio Castellani. A seconda di come procederà il riposo e dunque il recupero del giocatore si valuterà la sua presenza col Lecce.

Come farà Conte a trasformare il Napoli senza Lobotka

Il 26 ottobre contro i salentini infatti il giocatore potrebbe anche scendere in campo ma sarà da valutare giorno dopo giorno per non accelerare i tempi e rischiare guai più seri trattandosi di un infortunio muscolare. Contro l'Empoli dunque ci sarà da capire come Conte potrà sostituirlo. Di certo la presenza di McTominay rappresenta un'occasione d'oro per l'allenatore per poter sfruttare la sua duttilità e capire eventualmente chi far agire al posto dello slovacco in quella determinata zona di campo.

Le sue condizioni dunque verranno monitorate giorno dopo giorno, con la speranza che possa tornare in condizione per il big match della decima giornata con il Milan. Quello coi rossoneri infatti potrebbe già essere uno snodo fondamentale e decisivo per la stagione dei partenopei e dei rossoneri per capire le ambizioni delle due squadre. Non siamo ancora a Natale, è chiaro ma un'indicazione in più la partita in programma il 29 ottobre a San Siro la darà. Con o senza Lobotka il Napoli è ormai considerato da tutti una seria candidata allo Scudetto.