Infortunio per Zielinski, distrazione del gemello mediale: i tempi di recupero e quando rientra Piotr Zieliński rischia un mese e mezzo di stop per l'infortunio rimediato durante la gara contro il Monza. I tempi di recupero e quando rientra il centrocampista polacco.

A cura di Vito Lamorte

Le brutte sensazioni dopo Inter-Monza sono state confermate: Piotr Zieliński rischia un mese e mezzo di stop per l’infortunio rimediato durante la gara contro i brianzoli. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato una distrazione del gemello mediale della gamba destra. Il calciatore polacco verrà rivalutato nelle prossime settimane.

Questa la nota ufficiale del club nerazzurro sulle condizioni del suo tesserato.

Infortunio per Zielinski: i tempi di recupero e quando rientra

Il problema riportato al polpaccio destro da Piotr Zielinski è serio e il centrocampista polacco era uscito accompagnato a spalla da due membri dello staff medico. Lo stesso Simone Inzaghi aveva fatto capire ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta sul Monza: "Le sensazioni per Zielinski non sono positive purtroppo. Zalewski e Dimarco martedì sicuramente no, vediamo per l'Atalanta. Purtroppo perdiamo Zielinski".

Si era capito da subito, da quando il calciatore si era accasciato sul terreno di gioco dopo un tentativo di scatto, e gli esami strumentali hanno certificato i timori delle scorse ore: la distrazione del gemello mediale della gamba destra lo terrà fuori almeno 45 giorni, quindi l'ex Napoli non sarà disponibile tra un mese e mezzo e due mesi.

La speranza dell'Inter è quella di riavere Piotr Zielinski a disposizione per l’inizio di maggio, ovvero per le ultime quattro giornate.