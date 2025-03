video suggerito

Dybala potrebbe operarsi dopo l'ultimo infortunio con la Roma: le tre alternative per il recupero Davanti a Dybala si apre la strada del possibile intervento chirurgico per superare la lesione al tendine: Dan Friedkin si sta muovendo in prima persona per aiutare il suo giocatore.

A cura di Ada Cotugno

La situazione di Paulo Dybala preoccupa la Roma perché il suo infortunio è più serio del previsto: l'argentino ha riportato una lesione al tendine della coscia sinistra durante la partita contro il Cagliari e salterà le partite fondamentali contro Juventus e Lazio, oltre che le due partite previste in questa sosta con l'Argentina. I giallorossi sperano di recuperarlo in un mese ma potrebbe volerci molto di più, soprattutto se il giocatore dovesse decidere di operarsi.

È un'alternativa possibile ma non l'unica, come riporta il Corriere dello Sport che ha fatto il punto sulla sua situazione. A Trigoria tutti sono a lavoro per capire quale sia l'alternativa migliore per curare la lesione e far tornare in campo l'ex Juve il prima possibile, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi di molto rispetto alle previsioni iniziali che lo davano tra i convocabili nell'ultima settimana di aprile.

Le alternative per il recupero di Dybala

Le strade sono sostanzialmente tre e una decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore. L'argentino si è procurato una lesione al tendine della coscia sinistra nell'ultima partita contro il Cagliari e ha abbandonato il campo in lacrime, consapevole che sarebbe stato fermo per diverso tempo. Ma adesso si apre davanti a lui anche l'alternativa dell'operazione chirurgica per poter superare questo problema: lo staff medico della Roma e l'entourage della Joya stanno cercando di individuare la soluzione migliore tra la terapia conservativa, quella con i fattori di crescita oppure l'intervento.

Ovviamente finire in sala operatoria sarebbe l'ultima alternativa, quella da considerare soltanto in casi estremi. Dybala potrebbe evitare l'operazione e, se tutto dovesse andare bene, potrebbe tornare in campo nelle ultime quattro partite di questo campionato. Intanto sta ricevendo la vicinanza di Dan Friedkin che si è adoperato in prima persona per mostrargli tutto il suo sostegno, attivando anche la sua rete di conoscenze nel campo medico per cercare di valutare con attenzione ogni possibile strada sentendo il parere dei medici migliori.