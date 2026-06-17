Lorenzo Musetti deve saltare Wimbledon: “Decisione difficile, ma giusta”. Berrettini in tabellone

Lorenzo Musetti dopo l’infortunio rimediato a Roma ha deciso di non giocare Wimbledon non avendo una preparazione atletica sufficiente. Buone notizie invece per Berrettini.

Lorenzo Musetti non scenderà in campo nel torneo di Wimbledon 2026. La decisione del tennista italiano è ufficiale, figlia dell'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia. È stato lo stesso azzurro a confermare la sua assenza sui social, dopo giorni di grande incertezza. Le ultime notizie sulle sue condizioni raccontano di un miglioramento sostanziale e di una guarigione ormai prossima. Impossibile però pensare di essere competitivi con una preparazione non completa. L'unico aspetto positivo è legato al ranking con Lorenzo che non perderà molti punti alla luce dei risultati della scorsa annata. Arriva comunque una buona notizia per il tennis azzurro: Matteo Berrettini entra nel tabellone principale.

Lorenzo Musetti non recupera dall'infortunio a Roma, salterà Wimbledon

L'infortunio al retto femorale della coscia sinistra si era palesato proprio a Roma dove Lorenzo non era riuscito a rendere al meglio. Da lì in poi si è subito capito che sarebbe stato complicato recuperare la migliore forma possibile in vista della stagione sull'erba. E così è stato con Musetti che ha sciolto i dubbi con queste parole: "Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene ed i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon. Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100%. Grazie per il vostro supporto costante — ci vediamo presto".

Si tratta del secondo Slam consecutivo saltato da Lorenzo. Dopo il Roland Garros dunque anche Wimbledon per il tennista carrarino che non vuole correre il rischio di accelerare i tempi per anticipare il ritorno. Non si tratta, almeno in termini di ranking, di un forfait sanguinoso. L'anno scorso infatti Muso non andò molto avanti a Londra: il suo torneo durò solo una partita, con la sconfitta al primo turno contro Basilashvili. Alla luce di questo, conti alla mano, il giocatore italiano che occupa attualmente il 15° posto dovrebbe rinunciare solo a 10 punti, praticamente niente dunque. Nessun crollo nella classifica ATP.

Quanti italiani parteciperanno a Wimbledon

Allo stato attuale delle cose, senza Lorenzo Musetti, sono 7 i tennisti italiani già certi della loro partecipazione a Wimbledon. Oltre ovviamente al numero uno e campione in carica Jannik Sinner, ci saranno Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e anche Matteo Berrettini. Musetti infatti con il suo forfait libera il posto al connazionale che dopo la mancata wild card era il primo degli esclusi. Attesa anche per le qualificazioni, con Andrea Pellegrino, Francesco Maestrelli, Stefano Travaglia, Luca Nardi, Marco Cecchinato, Gianluca Cadenasso e Lorenzo Giustino e Andrea Guerrieri.