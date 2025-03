video suggerito

Dybala rischia uno stop più lungo del previsto dopo l'ultimo infortunio: "Si tratta di lesioni rare" Paulo Dybala rischia uno stop di oltre un mese dopo l'ultimo infortunio in Roma-Cagliari. L'attaccante argentino ha subito una lesione rara: "I tessuti si rigenerano più lentamente".

A cura di Fabrizio Rinelli

Un colpo di tacco geniale, poi la smorfia di dolore, il tentativo di stringere i denti prima di crollare in lacrime sul terreno di gioco dell'Olimpico. La sequenza dell‘infortunio di Paulo Dybala poco dopo il suo ingresso in campo in Roma-Cagliari è ancora ben impressa nella mente dei tifosi giallorossi. Il nuovo stop per l'argentino, nel momento migliore della stagione della Roma, è una mazzata anche per Claudio Ranieri. Il tecnico ha sempre gestito al meglio la Joya nei vari impegni tra campionato ed Europa League prima dell'eliminazione a seguito del ko di Bilbao.

Ora però dovrà fare a meno di lui almeno per un mese. Ma non è detto che lo stop sia ancora più lungo. Questa la supposizione fatta dal dottor Simone Ripanti, ortopedico dell’ospedale San Giovanni di Roma, intervistato dal Corriere dello Sport. "Non sarà una guarigione rapida – spiega -. In ogni caso, anche se verrà scelta la terapia conservativa, la prognosi di un mese mi pare molto ottimistica. Ci vuole pazienza”. Il motivo sta proprio nella tipologia d'infortunio subito da Dybala, come ha sottolineato il dottor Ripanti: "Lesioni di questo tipo sono molto rare”.

Dybala nel momento in cui si accorge che l'infortunio non gli permette di giocare.

Ma cos'è accaduto davvero a Dybala? Gli esami effettuati dall'argentino hanno evidenziato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra che lo terrebbe fuori per un mese. Ma Ripanti sottolinea: "La lesione tendinea, a parità di grado, è più grave di quella muscolare, perché i tessuti si rigenerano più lentamente”. Una tipologia di guaio muscolare dunque richiede maggiore attenzione: "Il gesto del colpo di tacco determina uno squilibrio nel corpo perché richiede un movimento del quadricipite e l’apporto dei flessori, ossia quelli posteriori".

Cosa filtra sui tempi di recupero di Dybala con la Roma

Da qui sarebbe poi nato l'infortunio: "Il contrasto provoca un allungamento dei muscoli che può provocare lacerazioni nelle fibre". Stabilire ora un tempo di recupero preciso non pare sia possibile ma il dottor Ripanti ricorda: "Il problema semmai è lo storico di infortuni. Dybala ne ha avuti parecchi. Questo può rallentare ulteriormente il rientro". Insomma, la pausa nazionali potrebbe facilitare la Roma dal punto di vista delle tempistiche ma non è detto che il rientro possa avvenire in tempi brevi e sicuramente Dybala andrà gestito al meglio per non subire ricadute.