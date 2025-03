video suggerito

Infortunio Dybala, non ci sarà al derby di Roma: i tempi di recupero e quante partite salta Dybala ha riportato una lesione al tendine della coscia sinistra: tornerà in campo a fine aprile, non ci sarà per le partite della Roma contro Juventus e Lazio.

A cura di Ada Cotugno

Non ci sono buone notizie per la Roma che perde Paulo Dybala per infortunio. L'argentino era uscito dal campo al 64′ della partita contro il Cagliari, dopo una manciata di minuti dal suo ingresso in campo, facendo scattare il campanello d'allarme per tutti i tifosi: gli esami strumentali hanno confermato i peggiori timori, evidenziando una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Le lacrime del calciatore all'uscita dal campo avevano anticipato la gravità della situazione e adesso per rivederlo in campo bisognerà attendere almeno tre settimane.

Con il suo problema fisico la Joya resterà ai box almeno fino alla metà di aprile, saltando partite fondamentali come il derby di Roma contro la Lazio e il big match dell'Olimpico come la Juventus, oltre ovviamente ai due impegni con l'Argentina durante la sosta per le nazionali contro Uruguay e Brasile.

I tempi di recupero di Dybala

Il referto medico è stato impietoso: Dybala ha riportato una lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra che lo costringerà ad almeno tre settimane di stop. Ovviamente non partirà con l'Argentina per gli impegni in programma in questa settimana, ma Ranieri non potrà averlo a disposizione neanche al ritorno dalla sosta per le nazionali: il suo ritorno avverrà intorno alla fine di aprile, probabilmente in Roma-Verona che si giocherà nel weekend del 19.

Ma nel mentre l'argentino salterà alcune partite molto importanti per il cammino dei giallorossi. Non ci sarà contro il Lecce al rientro dalla sosta, contro la Juventus nel turno successivo e si perderà anche l'appuntamento del derby di Roma contro la Lazio che è in programma il weekend del 13 aprile, con data e orario ancora da definire dalla Lega. Una tegola pesantissima per i giallorossi che perdono uno dei loro giocatori più talentuosi proprio nel rush finale della stagione, con due impegni cruciali in calendario.