video suggerito

L’infortunio di Valentin Carboni è più grave del previsto: rottura del crociato, i tempi di recupero Il calciatore argentino di proprietà dell’Inter Valentin Carboni si è lesionato il crociato. La stagione dell’argentino è finita, e ora il riscatto del Marsiglia è a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un problema per tre. Valentin Carboni si è infortunato pochi giorni fa durante un allenamento con l'Argentina e dopo aver effettuato gli esami strumentali ha scoperto di essersi lesionato il legamento crociato del ginocchio sinistro. La stagione di Carboni è finita già adesso. Il problema è grosso per il Marsiglia che lo perde, ma anche per l‘Argentina e per l'Inter, che è proprietaria del cartellino del calciatore.

L'annuncio del Marsiglia: lesione al legamento per Carboni

Il club francese, che con De Zerbi in panchina ha grandi ambizioni e vuole tornare in Champions League, ha dato la notizia con questo comunicato: "Infortunatosi durante l'allenamento con la nazionale argentina, Valentin Carboni soffre di una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Il giocatore verrà presto operato e seguirà un protocollo terapeutico idoneo. L'Olympique Marsiglia augura a Valentin una pronta guarigione e spera di vederlo in campo il più presto possibile". Si prefigura uno stop di almeno sette mesi.

Il Marsiglia ha il diritto di riscatto, l'Inter incasserebbe 36 milioni

Quello di Carboni è l'ennesimo serio infortunio di quest'inizio di stagione. Tanti protagonisti del calcio europeo hanno riportato seri infortuni al ginocchio: dagli spagnoli Rodri e Carvajal al portiere ter Stegen ai protagonisti della Serie A Bremer e Zapata. L'infortunio di Carboni rappresenta un problema anche per l'Inter che aveva ceduto in estate al Marsiglia con la formula del prestito oneroso (a 1 milione di euro) Carboni con diritto di riscatto fissato a 36 milioni di euro per il Marsiglia e il contro-riscatto per i nerazzurri a 41 milioni. Ora questo problema al ginocchio potrebbe complicare e non poco i problemi dei nerazzurri.

Leggi anche Il Real Madrid è massacrato dagli infortuni: sei crociati rotti negli ultimi quindici mesi

La carriera di Valentin Carboni

Figlio d'arte, il calciatore argentino è classe 2003 ed ha esordito con l'Inter nella stagione 2022-2023. Con i nerazzurri ha disputato 6 partite (5 in campionato), poi è passato in prestito al Monza (31 presenze e 2 gol). Dalla scorsa estate è al Marsiglia.