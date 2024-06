video suggerito

L’Atalanta manca il terzo posto, la Fiorentina vince 3-2 il recupero: apprensione per l’infortunio di Scalvini L’Atalanta manca il terzo posto perché la Fiorentina vince 3-2 il recupero della 29a giornata di Serie A: apprensione per l’infortunio di Scalvini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta manca il terzo posto, il recupero della 29a giornata della Serie A 2023-2024 lo vince 3-2 la Fiorentina grazie ad una doppietta di Belotti e al gol di Nico Gonzalez. La Viola non aveva velleità di classifica, a differenza della Dea che poteva agganciare il podio, ma ha avuto una vera e propria reazione d'orgoglio dopo la sconfitta nella finale di Conference League contro l'Olympiacos. La squadra di Bergamo non riesce a prendersi il terzo posto e così è la Juventus a chiudere alle spalle di Inter e Milan.

La reazione di Nico al suo gol fa capire qual è lo stato d'animo all'interno del gruppo gigliato: l'argentino segna e chiede scusa ai suoi tifosi per la deludente prestazione in finale ad Atene.

Apprensione per Giorgio Scalvini, che esce per infortunio nei minuti finali e tiene col fiato sospeso il CT Spalletti e la Nazionale Italiana.

Belotti segna una doppietta, in gol Lookman e Scalvini per la Dea

È successo tutto nel primo tempo, con cinque gol che hanno regalato una frazione davvero bella ed intensa. Ad aprire i giochi ci ha pensato il Gallo Belotti di testa ma Lookman ha pareggiato pochi minuti dopo con un tocco sotto da distanza ravvicinata.

A riportare la Viola avanti è Nico con un bel tiro al volo ma Scalvini ha rimesso tutto in equilibrio con una conclusione dal limite. Per il difensore è il suo primo gol stagionale in Serie A. Primo dell'intervallo è arrivato il terzo vantaggio del pomeriggio della squadra di Italiano con la doppietta di Belotti, che è stato il più veloce di tutti a risolvere la situazione in mischia.

Ultima partita di Daniele Orsato

Oltre ad essere l'ultima partita del campionato di Serie A 2023-2024, questa è stata l'ultima gara italiana diretta dall'arbitro Daniele Orsato di Schio.

Il tabellino di Atalanta-Fiorentina

RETI: 6′ e 45′ Belotti, 12′ Lookman, 19′ Nico, 32′ Scalvini.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi (dal 29’ s.t. Djimsiti), Hien, Scalvini (dal 39’ s.t. Hateboer); Holm (dal 12’ s.t. Miranchuk), Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman (dal 12’ s.t. Scamacca); De Ketelaere (dal 29’ s.t Touré). All.: Gasperini.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode (dal 43’ s.t. Faraoni), Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan (dal 32′ s.t. Infantino); Gonzalez (dal 43’ s.t. Barak), Beltran (dal 32’ s.t. Ikonè), Castrovilli (dal 29’ s.t. Kouamé); Belotti. All: Italiano.

ARBITRO: Daniele Orsato.